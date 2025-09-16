Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»

В интервью Rolling Stone Мескал рассказал, что уже встречался с Маккартни несколько раз: «Я обожаю его. Думаю, он изменил мир». Актер также описал свой типичный день подготовки: «Едем в Боббингтон, слушаем The Beatles по дороге, потом пытаемся ходить, говорить, играть и думать как они. После занятий снова слушаем The Beatles и возвращаемся домой».