Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»

Пол Мескал поделился подробностями своей подготовки к роли Пола Маккартни в грядущих фильмах Сэма Мендеса о легендарной группе The Beatles.
В интервью Rolling Stone Мескал рассказал, что уже встречался с Маккартни несколько раз: «Я обожаю его. Думаю, он изменил мир». Актер также описал свой типичный день подготовки: «Едем в Боббингтон, слушаем The Beatles по дороге, потом пытаемся ходить, говорить, играть и думать как они. После занятий снова слушаем The Beatles и возвращаемся домой».
Особое внимание Мескал уделяет игре на гитаре: он осваивает инструмент левой рукой, как это делает Маккартни. «Было бы неправильно играть иначе. Он самый крутой человек на планете», — подчеркнул актер.
Для более глубокого понимания образа Мескал читает книгу Иана Лесли «John & Paul: A Love Story in Songs», которая, по его словам, помогает по-новому взглянуть на творческий союз Леннона и Маккартни. Актер назвал его «величайшей креативной коллаборацией в истории человечества».
Проект Sony, включающий четыре полнометражные картины, компания позиционирует как «первый кинотеатральный опыт для просмотра запоем». Премьера запланирована на 2028 год. Вместе с Мескалом играют Барри Кеоган (Ринго Старр), Харрис Дикинсон (Джон Леннон) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).