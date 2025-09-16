Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме

Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»

Фото: Amblin Entertainment

Пол Мескал поделился подробностями своей подготовки к роли Пола Маккартни в грядущих фильмах Сэма Мендеса о легендарной группе The Beatles.

В интервью Rolling Stone Мескал рассказал, что уже встречался с Маккартни несколько раз: «Я обожаю его. Думаю, он изменил мир». Актер также описал свой типичный день подготовки: «Едем в Боббингтон, слушаем The Beatles по дороге, потом пытаемся ходить, говорить, играть и думать как они. После занятий снова слушаем The Beatles и возвращаемся домой».

Особое внимание Мескал уделяет игре на гитаре: он осваивает инструмент левой рукой, как это делает Маккартни. «Было бы неправильно играть иначе. Он самый крутой человек на планете», — подчеркнул актер.

Для более глубокого понимания образа Мескал читает книгу Иана Лесли «John & Paul: A Love Story in Songs», которая, по его словам, помогает по-новому взглянуть на творческий союз Леннона и Маккартни. Актер назвал его «величайшей креативной коллаборацией в истории человечества».

Проект Sony, включающий четыре полнометражные картины, компания позиционирует как «первый кинотеатральный опыт для просмотра запоем». Премьера запланирована на 2028 год. Вместе с Мескалом играют Барри Кеоган (Ринго Старр), Харрис Дикинсон (Джон Леннон) и Джозеф Куинн (Джордж Харрисон).

Расскажите друзьям