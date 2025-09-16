Умер основатель кинофестиваля «Сандэнс» Роберт Редфорд

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве

Умер основатель кинофестиваля «Сандэнс» Роберт Редфорд

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images

Основатель кинофестиваля «Сандэнс», актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщила газета The New York Times.

Как актер Редфорд приобрел известность благодаря фильму об Уотергейтском скандале «Вся президентская рать», мелодраме «Непристойное предложение», картинам Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди и Санденс Кид» и «Афера».

В 1980 году Редфорд снял свой первый фильм — психологическую драму «Обыкновенные люди» с Тимоти Хаттоном, Дональдом Сазерлендом и Мэри Тайлер Мур в главных ролях. Лента получила 4 «Оскара» и 5 «Золотых глобусов», в том числе за лучший драматический фильм.

Позже Редфорд-режиссер прославился по фильмам «Там, где течет река» с Брэдом Питтом и Крэйгом Шеффером, «Легенда Багера Ванса» по мотивам одноименного романа и «Заговорщица» — судебной драме о людях, обвиненных в заговоре с целью убийства Авраама Линкольна.

В 1981 году Редфорд учредил американский институт независимого кино «Сандэнс», который с 1985 года начал проводить одноименный фестиваль независимого кино. Название «Сандэнс» отсылает к роли Редфорда в картине  «Буч Кэссиди и Санденс Кид».

В 2002 году Редфорд получил еще один «Оскар», но уже в номинации «Выдающиеся заслуги в кинематографе».

