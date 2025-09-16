Умер основатель кинофестиваля «Сандэнс» Роберт Редфорд

В 1980 году Редфорд снял свой первый фильм — психологическую драму «Обыкновенные люди» с Тимоти Хаттоном, Дональдом Сазерлендом и Мэри Тайлер Мур в главных ролях. Лента получила 4 «Оскара» и 5 «Золотых глобусов», в том числе за лучший драматический фильм.