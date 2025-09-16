Умер основатель кинофестиваля «Сандэнс» Роберт Редфорд

Основатель кинофестиваля «Сандэнс», актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, сообщила газета The New York Times.
Как актер Редфорд приобрел известность благодаря фильму об Уотергейтском скандале «Вся президентская рать», мелодраме «Непристойное предложение», картинам Джорджа Роя Хилла «Буч Кэссиди и Санденс Кид» и «Афера».
В 1980 году Редфорд снял свой первый фильм — психологическую драму «Обыкновенные люди» с Тимоти Хаттоном, Дональдом Сазерлендом и Мэри Тайлер Мур в главных ролях. Лента получила 4 «Оскара» и 5 «Золотых глобусов», в том числе за лучший драматический фильм.
Позже Редфорд-режиссер прославился по фильмам «Там, где течет река» с Брэдом Питтом и Крэйгом Шеффером, «Легенда Багера Ванса» по мотивам одноименного романа и «Заговорщица» — судебной драме о людях, обвиненных в заговоре с целью убийства Авраама Линкольна.
В 1981 году Редфорд учредил американский институт независимого кино «Сандэнс», который с 1985 года начал проводить одноименный фестиваль независимого кино. Название «Сандэнс» отсылает к роли Редфорда в картине «Буч Кэссиди и Санденс Кид».
В 2002 году Редфорд получил еще один «Оскар», но уже в номинации «Выдающиеся заслуги в кинематографе».