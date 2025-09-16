Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один — в Омане

Фото: t.me/hermitage_museum

Эрмитаж откроет представительства в Южной Корее и Омане, рассказало издание The Art Newspaper Russia. Соответствующие соглашения подписали генеральный директор музея Михаил Пиотровский и представители корейской компании Artworks и Национального музея Султаната Оман.

Центр «Эрмитаж — Чечджудо» будет ориентирован на цифровое искусство, мультимедийные выставки, NFT-проекты.  Филиал «Эрмитаж — Сеул/Соннам» станет пространством лекций, школы и временных экспозиций, популяризирующих наследие российского музея в Корее. Первая выставка «Великолепный Эрмитаж» откроется в Сеуле уже в ноябре.

В центре «Эрмитаж — Султанат Оман» дважды в год будут выставляться произведения из коллекции музея. Планируется открытие исследовательского центра и программ академического обмена — в первую очередь учеными-арабистами.

Ранее Эрмитаж основал центры-спутники в Амстердаме, Лас-Вегасе, Лондоне, Ферраре (филиал затем переехал в Венецию), планировалось открытие представительств в Китае и Испании. В настоящий момент деятельность всех зарубежных центров приостановлена.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил: «Политика проекта „Большой Эрмитаж“ — это создание центров-спутников. Центры-спутники Эрмитажа существуют в разных странах. Те, которые в Европе, сейчас приморожены. Очень много центров-спутников в России развиваются очень активно».

