Эрмитаж откроет представительства в Южной Корее и Омане, рассказало издание The Art Newspaper Russia. Соответствующие соглашения подписали генеральный директор музея Михаил Пиотровский и представители корейской компании Artworks и Национального музея Султаната Оман.
Центр «Эрмитаж — Чечджудо» будет ориентирован на цифровое искусство, мультимедийные выставки, NFT-проекты. Филиал «Эрмитаж — Сеул/Соннам» станет пространством лекций, школы и временных экспозиций, популяризирующих наследие российского музея в Корее. Первая выставка «Великолепный Эрмитаж» откроется в Сеуле уже в ноябре.
В центре «Эрмитаж — Султанат Оман» дважды в год будут выставляться произведения из коллекции музея. Планируется открытие исследовательского центра и программ академического обмена — в первую очередь учеными-арабистами.
Ранее Эрмитаж основал центры-спутники в Амстердаме, Лас-Вегасе, Лондоне, Ферраре (филиал затем переехал в Венецию), планировалось открытие представительств в Китае и Испании. В настоящий момент деятельность всех зарубежных центров приостановлена.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил: «Политика проекта „Большой Эрмитаж“ — это создание центров-спутников. Центры-спутники Эрмитажа существуют в разных странах. Те, которые в Европе, сейчас приморожены. Очень много центров-спутников в России развиваются очень активно».