В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад

Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Количество угонов автомобилей в Москве сократилось на 96% за 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный ЦОДД. 

За первые семь месяцев 2025-го в городе зафиксировано 274 похищений авто. За аналогичный период прошлого года было на 19% больше угонов ― 327, а за январь-июль 2013-го в городе украли 7,2 тыс. машин. 

Такой результат объясняют внедрением и развитием комплексов видеофиксации, которые работают на 90% дорог Москвы. Камеры с нейросетями распознают 65 видов нарушений и помогают находить угнанные машины.

«Если нейросеть определяет угнанный транспорт, то в режиме реального времени отправляет данные в единую базу проездов и посылает сигнал в правоохранительные органы. Тогда ответственные сотрудники перехватывают автомобиль и возвращают владельцу», ― пояснили в ЦОДД.

Согласно «Автостат Инфо», в Москве на конец июня насчитывались 3,95 млн легковых автомобилей. Они составляют 8,6% от совокупного парка зарегистрированных в России машин. 

