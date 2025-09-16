Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее

Новое исследование, опубликованное в библиотеке NLM, показало, что игра в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и просмотр мультфильмов студии Ghibli способны значительно повысить уровень счастья у молодежи.
В эксперименте приняли участие 518 студентов магистратуры, которых разделили на четыре группы: одна играла в Breath of the Wild, другая смотрела ностальгические мультфильмы, третья делала и то и другое, а четвертая — ничего из этого.
Результаты показали, что игроки Breath of the Wild ощущали себя счастливее, чем те, кто в игру не играл. Максимальный эффект достигался при сочетании игры с просмотром фильмов Studio Ghibli.
Ученые отметили, что ключевую роль в росте счастья играли такие факторы, как чувство исследования, спокойствие, ощущение мастерства и поиск смысла. Авторы подчеркивают, что эксперимент имел ограничения: он проводился только среди студентов магистратуры и учитывал краткосрочный эффект.
Тем не менее результаты ясно продемонстрировали, что определенные игры и медиа могут быть надежным способом улучшить настроение и повысить удовлетворенность жизнью.