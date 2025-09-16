Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года

Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее

Фото: Studio Ghibli

Новое исследование, опубликованное в библиотеке NLM, показало, что игра в The Legend of Zelda: Breath of the Wild и просмотр мультфильмов студии Ghibli способны значительно повысить уровень счастья у молодежи.

В эксперименте приняли участие 518 студентов магистратуры, которых разделили на четыре группы: одна играла в Breath of the Wild, другая смотрела ностальгические мультфильмы, третья делала и то и другое, а четвертая — ничего из этого.

Результаты показали, что игроки Breath of the Wild ощущали себя счастливее, чем те, кто в игру не играл. Максимальный эффект достигался при сочетании игры с просмотром фильмов Studio Ghibli.

Ученые отметили, что ключевую роль в росте счастья играли такие факторы, как чувство исследования, спокойствие, ощущение мастерства и поиск смысла. Авторы подчеркивают, что эксперимент имел ограничения: он проводился только среди студентов магистратуры и учитывал краткосрочный эффект.

Тем не менее результаты ясно продемонстрировали, что определенные игры и медиа могут быть надежным способом улучшить настроение и повысить удовлетворенность жизнью.

