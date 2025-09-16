В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду

Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванины
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне

В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду

Фото: Freepik/Freepik

6 сентября на шотландском острове Исдейл с населением всего 61 человек прошел чемпионат мира по бросанию камней в воду. Победу нем впервые — за более чем 40-летнюю историю соревнования — одержал американец. Три камня участника по имени Джонатан Дженнингс в сумме пролетели 177 метров.

Не обошлось и без скандалов. У нескольких участников обнаружили подпиленные камни идеально круглой формы. По правилам снаряды должны быть из сланца Исдейла, не шире трех дюймов (около 7,62 сантиметров) и естественной формы. Для проверки диаметра используется специальная пластина с круглым отверстием.

Видео: @rockskippingpro

Соревнования прошли в семи категориях: от детей младше 9 лет до ветеранов старше 60 лет и команд. Чтобы бросок был засчитан, камень должен был отскочить от поверхности воды как минимум два раза. В каждой категории побеждает самый длинный бросок.

Видео: @worldstoneskimmingchampionship

Во время чемпионата на острове царила праздничная атмосфера: звучала живая музыка, работали ларьки с едой и мерчом — футболками и шапками с символикой события.

Видео: @rockskippingpro

Соревнования по бросанию камней в воду проводятся с 1983 года и связаны с историей острова. В XVIII-XIX веках Исдейл был эпицентром добычи сланца в Шотландии. После разрушительного шторма 1881 года многие карьеры затопило, и промышленность пришла в упадок. Один из заброшенных карьеров и стал ареной для проведения чемпионата.

@worldstoneskimmingchampionship

Пока в Шотландии соревновались в скольжении камней по воде, в Венгрии прошел другой необычный чемпионат — по рытью могил. Российские специалисты ― копщики из Новосибирского крематория ― участвовали в нем впервые и заняли последнее место.

