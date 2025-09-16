В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду

6 сентября на шотландском острове Исдейл с населением всего 61 человек прошел чемпионат мира по бросанию камней в воду. Победу нем впервые — за более чем 40-летнюю историю соревнования — одержал американец. Три камня участника по имени Джонатан Дженнингс в сумме пролетели 177 метров.