В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду

6 сентября на шотландском острове Исдейл с населением всего 61 человек прошел чемпионат мира по бросанию камней в воду. Победу нем впервые — за более чем 40-летнюю историю соревнования — одержал американец. Три камня участника по имени Джонатан Дженнингс в сумме пролетели 177 метров.
Не обошлось и без скандалов. У нескольких участников обнаружили подпиленные камни идеально круглой формы. По правилам снаряды должны быть из сланца Исдейла, не шире трех дюймов (около 7,62 сантиметров) и естественной формы. Для проверки диаметра используется специальная пластина с круглым отверстием.
Соревнования прошли в семи категориях: от детей младше 9 лет до ветеранов старше 60 лет и команд. Чтобы бросок был засчитан, камень должен был отскочить от поверхности воды как минимум два раза. В каждой категории побеждает самый длинный бросок.
Во время чемпионата на острове царила праздничная атмосфера: звучала живая музыка, работали ларьки с едой и мерчом — футболками и шапками с символикой события.
Соревнования по бросанию камней в воду проводятся с 1983 года и связаны с историей острова. В XVIII-XIX веках Исдейл был эпицентром добычи сланца в Шотландии. После разрушительного шторма 1881 года многие карьеры затопило, и промышленность пришла в упадок. Один из заброшенных карьеров и стал ареной для проведения чемпионата.
Пока в Шотландии соревновались в скольжении камней по воде, в Венгрии прошел другой необычный чемпионат — по рытью могил. Российские специалисты ― копщики из Новосибирского крематория ― участвовали в нем впервые и заняли последнее место.