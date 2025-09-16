Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве

Фото: пресс-материалы

Музыкальный фестиваль ArsLonga отметит 25-летие серией концертов в Москве. Подробностями с «Афишей Daily» поделились его представители.

Юбилейная программа станет «реминисценцией» ключевых событий прошлых лет: прозвучат произведения Бетховена, Брамса, Чайковского и Рахманинова. Их исполнят звездные солисты и Московский государственный симфонический оркестр под управлением основателя ArsLonga Ивана Рудина.

11 октября фестиваль откроется в Большом зале консерватории вечером Чайковского. В программе — «Славянский марш», Первый концерт для фортепиано с оркестром и симфония «Манфред». Солистом выступит пианист Жуй Мин, лауреат конкурса имени Рахманинова. 

15 октября в том же месте пройдет вечер Брамса. Никита Борисоглебский и Александр Рудин исполнят Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром, а также Симфонию №4. 

19 октября в Большом зале консерватории будут играть произведения Рахманинова ― Концерт для фортепиано с оркестром №2 и «Симфонические танцы». Солист Денис Мацуев. 

11 ноября фестиваль перенесется в Большой зал «Зарядья». Там прозвучит музыка Бетховена: Концерт для фортепиано с оркестром №3 и Симфония №3 «Героическая». Солировать за роялем будет Елизавета Леонская. 

Посмотреть подробную программу и купить билеты можно на "Афише".

ArsLonga появился в 2001 году в стенах консерватории, его придумал пианист и дирижер Иван Рудин, тогда студент фортепианного факультета. Изначально проект задумывался как площадка для молодых музыкантов. За четверть века в его программе успели появиться почти все жанры академической музыки — от камерных сочинений до оперных постановок.

