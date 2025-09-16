Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда

Uniqlo объявил о назначении поп-культурного художника Kaws первым художником-резидентом бренда.
В новой роли он будет участвовать в создании коллекций LifeWear, начиная с осенней линии 2025 года, а также работать с музеями — партнерами компании над проектами Art for All в магазинах Uniqlo по всему миру.
Компания уже более десяти лет сотрудничает с художниками и дизайнерами, стремясь повысить интерес к искусству и обеспечить доступ к нему широкой аудитории через программу Art for All. Среди партнеров Uniqlo — MoMA, Лувр, галерея Тейт и Бостонский музей изящных искусств.
«Став художником-резидентом Uniqlo, я хочу привлечь креативное сообщество и работать над следующими поколениями LifeWear», — заявил Kaws.
По словам Джона С.Джея, президента глобального креатива Fast Retailing, «Kaws помогает Uniqlo расширять глобальное признание искусства и вовлечение людей в творчество, а LifeWear и искусство становятся важным выражением человечности».
Kaws работает с Uniqlo с 2016 года. Он известен своими дизайнерскими интерпретациями культовых персонажей, среди которых Микки Маус, Смурфики, Снупи и Губка Боб.