Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один — в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванины
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда

Uniqlo объявил о назначении поп-культурного художника Kaws первым художником-резидентом бренда.

В новой роли он будет участвовать в создании коллекций LifeWear, начиная с осенней линии 2025 года, а также работать с музеями — партнерами компании над проектами Art for All в магазинах Uniqlo по всему миру.

Компания уже более десяти лет сотрудничает с художниками и дизайнерами, стремясь повысить интерес к искусству и обеспечить доступ к нему широкой аудитории через программу Art for All. Среди партнеров Uniqlo — MoMA, Лувр, галерея Тейт и Бостонский музей изящных искусств.

«Став художником-резидентом Uniqlo, я хочу привлечь креативное сообщество и работать над следующими поколениями LifeWear», — заявил Kaws.

По словам Джона С.Джея, президента глобального креатива Fast Retailing, «Kaws помогает Uniqlo расширять глобальное признание искусства и вовлечение людей в творчество, а LifeWear и искусство становятся важным выражением человечности».

Kaws работает с Uniqlo с 2016 года. Он известен своими дизайнерскими интерпретациями культовых персонажей, среди которых Микки Маус, Смурфики, Снупи и Губка Боб.

