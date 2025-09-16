Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»

7 октября на фестивале «Маяк» в Геленджике пройдет специальный показ «Новой волны» Ричарда Линклейтера, участника основного конкурса 78-го Каннского кинофестиваля. Российский прокат фильма стартует 6 ноября, распространением займется компания «Экспонента Фильм».
«Новая волна» рассказывает о создании дебютного фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Это первый проект Линклейтера, полностью снятый на французском языке. В фильме Зои Дойч играет Джин Сиберг, Обри Дюллен — Жан-Поля Бельмондо, а Гийом Марбек — самого Годара.
Действие картины разворачивается в Париже 1959 года, в период расцвета французской новой волны. Жан-Люк Годар решает снять фильм по мотивам криминальной хроники, пригласив на главные роли Жан-Поля Бельмондо и восходящую американскую звезду Джин Сиберг.
Ричард Линклейтер отметил: «Два года назад Жан-Люк Годар покинул нас, и я подумал: пришло время снять фильм об одном конкретном моменте в истории — о рождении новой волны. Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен. Я до сих пор считаю эту эпоху ключевой в истории кинематографа. И лучше всего ее воплощает именно Годар. Для него не существовало правил, кроме его личной добросовестности как творца».
Фестиваль «Маяк» организован Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Продюсером выступает Антон Малышев, а программным директором — Стас Тыркин.