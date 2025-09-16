Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»

Ричард Линклейтер отметил: «Два года назад Жан-Люк Годар покинул нас, и я подумал: пришло время снять фильм об одном конкретном моменте в истории — о рождении новой волны. Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен. Я до сих пор считаю эту эпоху ключевой в истории кинематографа. И лучше всего ее воплощает именно Годар. Для него не существовало правил, кроме его личной добросовестности как творца».