Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один — в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванины
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»

Фото: «Экспонента Фильм»

7 октября на фестивале «Маяк» в Геленджике пройдет специальный показ «Новой волны» Ричарда Линклейтера, участника основного конкурса 78-го Каннского кинофестиваля. Российский прокат фильма стартует 6 ноября, распространением займется компания «Экспонента Фильм».

«Новая волна» рассказывает о создании дебютного фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Это первый проект Линклейтера, полностью снятый на французском языке. В фильме Зои Дойч играет Джин Сиберг, Обри Дюллен — Жан-Поля Бельмондо, а Гийом Марбек — самого Годара.

Действие картины разворачивается в Париже 1959 года, в период расцвета французской новой волны. Жан-Люк Годар решает снять фильм по мотивам криминальной хроники, пригласив на главные роли Жан-Поля Бельмондо и восходящую американскую звезду Джин Сиберг.

Ричард Линклейтер отметил: «Два года назад Жан-Люк Годар покинул нас, и я подумал: пришло время снять фильм об одном конкретном моменте в истории — о рождении новой волны. Это мое любовное письмо к тем, кто зародил во мне желание снимать кино, помог поверить в то, что я на это способен. Я до сих пор считаю эту эпоху ключевой в истории кинематографа. И лучше всего ее воплощает именно Годар. Для него не существовало правил, кроме его личной добросовестности как творца».

Фестиваль «Маяк» организован Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Продюсером выступает Антон Малышев, а программным директором — Стас Тыркин.

