Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один — в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванины
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times

Фото: Gage Skidmore/Flickr

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 млрд долларов против газеты The New York Times, издательства Penguin и нескольких журналистов. Об этом написал Reuters.

Поводом для иска стали статьи издания, в том числе текст, опубликованный до выборов 2024 года, в котором утверждается, что Трамп непригоден для должности президента. В иске также упомянута книга «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп промотал состояние своего отца и создал иллюзию успеха» («Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success»), изданная Penguin.

В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Сегодня я имею великую честь подать иск о клевете и диффамации на 15 млрд долларов против The New York Times, одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, которая стала фактически рупором для радикально левой Демократической партии. Я рассматриваю это как самый крупный незаконный взнос в избирательную кампанию за всю историю. Их одобрение [кандидатуры] Камалы Харрис поместили прямо в центр первой полосы The New York Times, что раньше было неслыханно!»

Он обвинил издание во лжи на протяжении десятилетий и добавил: «The New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, порочить и клеветать на меня, и этому есть предел! Иск подается в великом штате Флорида. Благодарю за внимание к этому вопросу. Сделаем Америку снова великой!»

Это не первое судебное разбирательство Трампа против крупного медиа. Ранее он уже добился многомиллионных выплат от Paramount за программу «60 минут» и от ABC News за ложное обвинение в изнасиловании. В июле он подал иск на 20 млрд долларов против The Wall Street Journal за статью, в которой утверждалось, что президент написал поздравительное письмо Джеффри Эпштейну.

