Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 млрд долларов против газеты The New York Times, издательства Penguin и нескольких журналистов. Об этом написал Reuters.
Поводом для иска стали статьи издания, в том числе текст, опубликованный до выборов 2024 года, в котором утверждается, что Трамп непригоден для должности президента. В иске также упомянута книга «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп промотал состояние своего отца и создал иллюзию успеха» («Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success»), изданная Penguin.
В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Сегодня я имею великую честь подать иск о клевете и диффамации на 15 млрд долларов против The New York Times, одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, которая стала фактически рупором для радикально левой Демократической партии. Я рассматриваю это как самый крупный незаконный взнос в избирательную кампанию за всю историю. Их одобрение [кандидатуры] Камалы Харрис поместили прямо в центр первой полосы The New York Times, что раньше было неслыханно!»
Он обвинил издание во лжи на протяжении десятилетий и добавил: «The New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, порочить и клеветать на меня, и этому есть предел! Иск подается в великом штате Флорида. Благодарю за внимание к этому вопросу. Сделаем Америку снова великой!»
Это не первое судебное разбирательство Трампа против крупного медиа. Ранее он уже добился многомиллионных выплат от Paramount за программу «60 минут» и от ABC News за ложное обвинение в изнасиловании. В июле он подал иск на 20 млрд долларов против The Wall Street Journal за статью, в которой утверждалось, что президент написал поздравительное письмо Джеффри Эпштейну.