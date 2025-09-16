Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times

В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Сегодня я имею великую честь подать иск о клевете и диффамации на 15 млрд долларов против The New York Times, одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны, которая стала фактически рупором для радикально левой Демократической партии. Я рассматриваю это как самый крупный незаконный взнос в избирательную кампанию за всю историю. Их одобрение [кандидатуры] Камалы Харрис поместили прямо в центр первой полосы The New York Times, что раньше было неслыханно!»