МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов

Цифровая система МТС совместно с благотворительным фондом «Система» объявила о запуске очередного сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и колледжей. Участники программы смогут получить ежемесячную финансовую поддержку и пройти стажировку в ведущих компаниях различных отраслей экономики.
Конкурс ориентирован на студентов, занимающихся исследовательской, научной и инновационной деятельностью. Работы принимаются в 15 номинациях, каждая из которых курируется крупным российским работодателем.
В номинации «Технологии для комфортной жизни», проводимой совместно с МТС, рассматриваются проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровых сервисов, обработки данных, умных помощников и других решений для бизнеса и повседневной жизни.
Заявки принимаются до 10 ноября 2025 года на платформе «Лифт в будущее». Победители получат стипендию в размере 25 тыс. рублей ежемесячно для студентов вузов и 10 тыс. рублей для студентов колледжей, а также возможность пройти стажировку у партнеров проекта.
Президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев отметил, что программа помогает готовить новое поколение специалистов, а для бизнеса является способом увидеть потенциал молодых талантов и получить свежие идеи. В прошлом сезоне участие в конкурсе приняли почти 18,5 тыс. студентов из 77 регионов страны, а наиболее востребованной стала именно номинация МТС.