Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванины

Связанные с юбилеем события пройдут и в других местах: в баре Delicatessen будут подавать специальный сет из закуски и рюмки на ход ноги, в Noor bar & electro состоится воскресный похмельный бранч, а в пространстве «Поле» откроют памятную табличку сооснователю студии Дмитрию Фесенко.