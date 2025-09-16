Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один — в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванины

Фото: бар «Стрелка»

27 сентября в московском баре «Стрелка» пройдет юбилей студии Stereotactic. Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители. 

За организацию праздника отвечает Xsylem ― агентство и культурное сообщество, выросшее из Stereotactic и известное проектами «Кругозор», «Эма» и «Поле».

На барной сцене выступят «Два обреза» и Размаха, Vodoley GT, диджеи Ильдар Иксанов, Ranishe Niyaak, Кася Экстович и секретный гость ― друг Stereotactic, давно не появлявшийся в московских лайнапах.  

Уличная сцена будет посвящена хип-хопу: лайвы дадут участник «Черной экономики» Гуляй Рванина и дуэт «Каломес». Диджей-сеты отыграют OL, Lapti, Skunk York, Walter Shandy и Sapurra.

Связанные с юбилеем события пройдут и в других местах: в баре Delicatessen будут подавать специальный сет из закуски и рюмки на ход ноги, в Noor bar & electro состоится воскресный похмельный бранч, а в пространстве «Поле» откроют памятную табличку сооснователю студии Дмитрию Фесенко.

В Stereotactic отметили, что в этом году празднуют юбилей «15–20 лет». Дело в том, что история студии берет начало в 2005-м, а в 2010-м компания оформляется в полноценный продакшен. 

Stereotactic основали 20 лет назад Дмитрий Фесенко и Павел Каныгин. Первые годы они активно снимали сноуборд-фильмы. В 2009 году к команде присоединились Алексей Дымарский и Василий Куйбар, студия начала снимать рекламу и документальное кино, а также организовывать вечеринки для брендов. В 2010-м у компании появляются два департамента ― видеопродакшен и агентство, которое с 2023-го отделилось и стало называться Xsylem. 

Среди проектов Stereotactic сериал «Время “Спартака”», фильм «Экспресс» Руслана Братова и короткометражка «Гимн чуме», получившая «Серебряного леопарда» на фестивале в Локарно. Компания также снимает рекламу для крупных брендов, таких как «Сбер», «Яндекс», «Авито» и «Т-Банк».

