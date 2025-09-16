Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина

27 сентября в московском баре «Стрелка» пройдет юбилей студии Stereotactic. Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители.
За организацию праздника отвечает Xsylem ― агентство и культурное сообщество, выросшее из Stereotactic и известное проектами «Кругозор», «Эма» и «Поле».
На барной сцене выступят «Два обреза» и Размаха, Vodoley GT, диджеи Ильдар Иксанов, Ranishe Niyaak, Кася Экстович и секретный гость ― друг Stereotactic, давно не появлявшийся в московских лайнапах.
Уличная сцена будет посвящена хип-хопу: лайвы дадут участник «Черной экономики» Гуляй Рванина и дуэт «Каломес». Диджей-сеты отыграют OL, Lapti, Skunk York, Walter Shandy и Sapurra.
Связанные с юбилеем события пройдут и в других местах: в баре Delicatessen будут подавать специальный сет из закуски и рюмки на ход ноги, в Noor bar & electro состоится воскресный похмельный бранч, а в пространстве «Поле» откроют памятную табличку сооснователю студии Дмитрию Фесенко.
В Stereotactic отметили, что в этом году празднуют юбилей «15–20 лет». Дело в том, что история студии берет начало в 2005-м, а в 2010-м компания оформляется в полноценный продакшен.
Stereotactic основали 20 лет назад Дмитрий Фесенко и Павел Карыхалин. Первые годы они активно снимали сноуборд-фильмы. В 2009 году к команде присоединились Алексей Дымарский и Василий Куйбар, студия начала снимать рекламу и документальное кино, а также организовывать вечеринки для брендов. В 2010-м у компании появляются два департамента ― видеопродакшен и агентство, которое с 2023-го отделилось и стало называться Xsylem.
Среди проектов Stereotactic сериал «Время “Спартака”», фильм «Экспресс» Руслана Братова и короткометражка «Гимн чуме», получившая «Серебряного леопарда» на фестивале в Локарно. Компания также снимает рекламу для крупных брендов, таких как «Сбер», «Яндекс», «Авито» и «Т-Банк».