Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Трансляция Эмми-2025 собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре год
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене 2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей

Вышла iOS 26. Apple предупредила о&nbsp;временном снижении производительности айфонов после ее&nbsp;установки

Фото: Apple

Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы ― iOS 26 с обновленным «стеклянным» дизайном. Установить ее можно на все смартфоны новее iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения. Владельцам iPad стала доступна iPadOS 26 с усовершенствованной многозадачностью.

Вот основные нововвведения iOS 26:

  • Все иконки стали полупрозрачными и круглыми. Дизайн получил название Liquid Glass;
    Звонки и сообщения автоматически переводятся на язык пользователя;
    Из фотографий можно делать 3D-заставки;
    Приложение «Фото» получило новый интерфейс с разделами «Библиотека» и «Коллекции»;
    Добавили Google Lens — теперь на телефоне можно сделать скриншот и найти вещь из него в поисковике;
    Обновили дизайн камеры;
    Появилось обнаружение спама в сообщениях;
    Добавили новое приложение «Игры»;
    Приложение «Карты» в iOS 26 запоминает маршруты и часто посещаемые места, упрощая повторный доступ к нужным локациям;
    Приложение «Телефон» получило функцию Call Screening: звонки с неизвестных номеров принимаются в фоновом режиме. Звонящий должен назвать имя и причину, после чего телефон начинает звонить.

Apple предупредила, что после установки iOS 26 у устройств может временно снижаться производительность и время работы от батареи. 

«Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное снижение времени работы от батареи или изменение тепловой производительности. Это нормально: устройству нужно время, чтобы завершить процессы настройки в фоновом режиме — проиндексировать данные и файлы для поиска, загрузить новые ресурсы и обновить приложения», ― говорится в новом документе поддержки.

