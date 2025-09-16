Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы ― iOS 26 с обновленным «стеклянным» дизайном. Установить ее можно на все смартфоны новее iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения. Владельцам iPad стала доступна iPadOS 26 с усовершенствованной многозадачностью.
Вот основные нововвведения iOS 26:
- Все иконки стали полупрозрачными и круглыми. Дизайн получил название Liquid Glass;
Звонки и сообщения автоматически переводятся на язык пользователя;
Из фотографий можно делать 3D-заставки;
Приложение «Фото» получило новый интерфейс с разделами «Библиотека» и «Коллекции»;
Добавили Google Lens — теперь на телефоне можно сделать скриншот и найти вещь из него в поисковике;
Обновили дизайн камеры;
Появилось обнаружение спама в сообщениях;
Добавили новое приложение «Игры»;
Приложение «Карты» в iOS 26 запоминает маршруты и часто посещаемые места, упрощая повторный доступ к нужным локациям;
Приложение «Телефон» получило функцию Call Screening: звонки с неизвестных номеров принимаются в фоновом режиме. Звонящий должен назвать имя и причину, после чего телефон начинает звонить.
Apple предупредила, что после установки iOS 26 у устройств может временно снижаться производительность и время работы от батареи.
«Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное снижение времени работы от батареи или изменение тепловой производительности. Это нормально: устройству нужно время, чтобы завершить процессы настройки в фоновом режиме — проиндексировать данные и файлы для поиска, загрузить новые ресурсы и обновить приложения», ― говорится в новом документе поддержки.