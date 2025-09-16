Uniqlo назначил Kaws первым художником-резидентом бренда
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки

Фото: Apple

Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы ― iOS 26 с обновленным «стеклянным» дизайном. Установить ее можно на все смартфоны новее iPhone 11 и iPhone SE 2-го поколения. Владельцам iPad стала доступна iPadOS 26 с усовершенствованной многозадачностью.

Вот основные нововведения iOS 26

  • Все иконки стали полупрозрачными и круглыми. Дизайн получил название Liquid Glass.
  • Звонки и сообщения автоматически переводятся на язык пользователя.
  • Из фотографий можно делать 3D-заставки.
  • Приложение «Фото» получило новый интерфейс с разделами «Библиотека» и «Коллекции».
  • Добавлен Google Lens — теперь на телефоне можно сделать скриншот и найти вещь из него в поисковике.
  • Обновлен дизайн камеры.
  • Появилось обнаружение спама в сообщениях.
  • Добавлено новое приложение «Игры».
  • Приложение «Карты» в iOS 26 запоминает маршруты и часто посещаемые места, упрощая повторный доступ к нужным локациям.
  • Приложение «Телефон» получило функцию Call Screening: звонки с неизвестных номеров принимаются в фоновом режиме. Звонящий должен назвать имя и причину, после чего телефон начинает звонить.

Apple предупредила, что после установки iOS 26 у устройств может временно снижаться производительность и время работы от батареи. 

«Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное снижение времени работы от батареи или изменение тепловой производительности. Это нормально, устройству нужно время, чтобы завершить процессы настройки в фоновом режиме: проиндексировать данные и файлы для поиска, загрузить новые ресурсы и обновить приложения», ― говорится в новом документе поддержки.

