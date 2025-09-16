Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки

«Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное снижение времени работы от батареи или изменение тепловой производительности. Это нормально, устройству нужно время, чтобы завершить процессы настройки в фоновом режиме: проиндексировать данные и файлы для поиска, загрузить новые ресурсы и обновить приложения», ― говорится в новом документе поддержки.