Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне

Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года

Фото: Kevin Winter/ Getty Images

Трансляция 77-й премии «Эмми» на CBS собрала 7,4 млн зрителей. Об этом пишет Variety.

Эфир посмотрели на 8% больше людей, чем прошлогоднюю церемонию, которая транслировалась на канале ABC. Тогда она стала самой популярной церемонией вручения премии «Эмми» с 2021 года.

По данным Nielsen, в аудиторию CBS вошли как телезрители, так и пользователи Paramount+, где число просмотров выросло на 76% по сравнению с последней церемонией на CBS.

Главным конкурентом в эфире стал матч NFL на NBC, однако в сентябре футбол не так сильно снижает рейтинги, как январские игры плей-офф. 

Ведущим церемонии выступил Нейт Баргаце. Лучшими сериалами признаны: «Киностудия» (комедия), «Больница „Питт“» (драма) и «Переходный возраст» (мини-сериал). Абсолютным триумфатором стала «Киностудия», получившая 13 наград.

