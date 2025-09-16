Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене 2»

Кристин Милиоти, исполнившая роль Софии Фальконе в сериале «Пингвин», не появится в фильме «Бэтмен 2». Об этом сообщил режиссер Мэтт Ривз.
Он отметил, что ее участие не вписалось в готовый сценарий. «Она потрясающая, и то, что она сделала в сериале, — невероятно. Было бы здорово снова поработать вместе», — сказал Ривз.
По словам режиссера, идея включить героиню в сюжет обсуждалась, но это «сломало бы драматическую линию» с учетом того, куда движется история.
Ранее актриса получила премию «Эмми» за главную женскую роль в «Пингвине». Ривз допустил возможность продолжения сериала: «Мы обсуждаем новые планы. Любим этот проект и верим в его команду».
Премьера «Бэтмена 2» назначена на 1 октября 2027 года. Главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон.