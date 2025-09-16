Lil Nas X проходит лечение после ареста

Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Вышла iOS 26. Apple предупредила о&nbsp;временном снижении производительности айфонов после ее&nbsp;установки
Трансляция Эмми-2025 собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре год
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене 2»
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей

Lil Nas X проходит лечение после ареста

Фото: Lil Nas X/YouTube

Lil Nas X проходит лечение после задержания в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал его адвокат.

Монтеро Хилл (настоящее имя музыканта) обвиняется в нападении на полицейского и сопротивлении аресту 21 августа, когда его нашли полуобнаженным на улице.

По словам защитника Дрю Финдлинга, команда и семья артиста сосредоточены на его здоровье: «Это всего лишь препятствие, которое он преодолеет».

Сразу после ареста Lil Nas X доставили в больницу из-за подозрения на передозировку. Позже он сам обратился к фанатам в соцсетях, уверив, что с ним все будет в порядке: «Это было ужасно, но я справлюсь».

Музыкант не признал вину по четырем пунктам обвинения и вышел под залог в 75 тыс. долларов. Следующее заседание суда назначено на 18 ноября.

Рэпер и певец из Атланты наиболее известен хитом 2018 года «Old Town Road», в котором соединились кантри и хип-хоп. Трек продержался рекордные 19 недель на первом месте чарта Billboard Hot 100. Дебютный альбом Lil Nas X «Montero» (2021) занял второе место в альбомном чарте Billboard и был номинирован на «Грэмми».

