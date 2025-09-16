Lil Nas X проходит лечение после ареста

Lil Nas X проходит лечение после задержания в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал его адвокат.
Монтеро Хилл (настоящее имя музыканта) обвиняется в нападении на полицейского и сопротивлении аресту 21 августа, когда его нашли полуобнаженным на улице.
По словам защитника Дрю Финдлинга, команда и семья артиста сосредоточены на его здоровье: «Это всего лишь препятствие, которое он преодолеет».
Сразу после ареста Lil Nas X доставили в больницу из-за подозрения на передозировку. Позже он сам обратился к фанатам в соцсетях, уверив, что с ним все будет в порядке: «Это было ужасно, но я справлюсь».
Музыкант не признал вину по четырем пунктам обвинения и вышел под залог в 75 тыс. долларов. Следующее заседание суда назначено на 18 ноября.
Рэпер и певец из Атланты наиболее известен хитом 2018 года «Old Town Road», в котором соединились кантри и хип-хоп. Трек продержался рекордные 19 недель на первом месте чарта Billboard Hot 100. Дебютный альбом Lil Nas X «Montero» (2021) занял второе место в альбомном чарте Billboard и был номинирован на «Грэмми».