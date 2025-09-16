Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Вышла iOS 26. Apple предупредила о&nbsp;временном снижении производительности айфонов после ее&nbsp;установки
Трансляция Эмми-2025 собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре год
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене 2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей

Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026

Фото: sabrinacarpenter

Сегодня, 16 сентября, организаторы Coachella раскрыли полный список участников фестиваля следующего года. Он пройдет в два уикенда: 10–12 и 17–19 апреля. 

Сабрина Карпентер и Karol G возглавят пятничные и воскресные шоу соответственно, а Джастин Бибер станет хедлайнером обоих субботних вечеров.

Среди других артистов заявлены The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, The Strokes, Addison Rae, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и другие. Также состоится специальное шоу Anyma под названием Æde.

В 2025-м хедлайнерами Coachella были Леди Гага, Green Day и Post Malone. На фестивале также выступили Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy и участницы BLACKPINK Дженни и Лиса с сольными сетами.

Одним из самых обсуждаемых моментов стал конфликт фанатов Charli XCX и Green Day. Напряжение возникло после того, как Green Day закрыли второй день фестиваля, выступив после Charli, которая позже появилась на афтерпати с лентой «Miss Should Be Headliner», которую многие восприняли это как выпад в сторону группы.

