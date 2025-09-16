Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026

Сегодня, 16 сентября, организаторы Coachella раскрыли полный список участников фестиваля следующего года. Он пройдет в два уикенда: 10–12 и 17–19 апреля.
Сабрина Карпентер и Karol G возглавят пятничные и воскресные шоу соответственно, а Джастин Бибер станет хедлайнером обоих субботних вечеров.
Среди других артистов заявлены The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, The Strokes, Addison Rae, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и другие. Также состоится специальное шоу Anyma под названием Æde.
В 2025-м хедлайнерами Coachella были Леди Гага, Green Day и Post Malone. На фестивале также выступили Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy и участницы BLACKPINK Дженни и Лиса с сольными сетами.
Одним из самых обсуждаемых моментов стал конфликт фанатов Charli XCX и Green Day. Напряжение возникло после того, как Green Day закрыли второй день фестиваля, выступив после Charli, которая позже появилась на афтерпати с лентой «Miss Should Be Headliner», которую многие восприняли это как выпад в сторону группы.