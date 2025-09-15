Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер мини-сериала «Зверь во мне» («The Beast in Me»), в котором сыграли Клэр Дейнс («Звездная пыль», «Тэмпл Грандин») и Мэттью Риз («Перри Мейсон», «Прекрасный день по соседству»).
Проект выйдет на стриминговом сервисе 13 ноября. Он расскажет о писательнице Эгги Виггс, которая перестала работать после смерти маленького сына, став призраком прежней себя. Однажды у героини появляется новый сосед — крупный владелец недвижимости, которого некогда подозревали в преступлении.
Много лет назад жена мужчины таинственным образом исчезла. Виггс решает узнать правду о судьбе женщины и начинает преследовать демонов очаровательного и пугающего бизнесмена, едва спасаясь от своих собственных. Поиск писательницы может привести к чьей-то смерти.
«Нас, всех нас привлекают монстры. Мы заигрываем со смертью, чтобы доказать, что мы по-настоящему живы. И если мы не можем остановиться, тогда этот маленький огонек, который мы зажигаем, может спалить целый дом с нами внутри», — говорит героиня Дейнс в ролике.
Создателем шоу выступил Гейб Роттер. Шоураннером стал Говард Гордон. В актерский состав вошли Бриттани Сноу, Натали Моралес, Джонатан Бэнкс, Тим Гуини, Дэвид Лионс, Хеттьен Парк, Дейрдре О’Коннелл и Алейс Шэнннон.
Дейнс стала исполнительным продюсером проекта наряду с Джоди Фостер, Конаном О’Брайеном, Гордоном и Роттером. Команду шоу составили также Джефф Росс, Дэвид Киссинджер и Дэниел Перл, известный по «Американской истории преступлений».
Роттер задумал «Зверя во мне» около шести или семи лет назад. Тогда он написал оригинальный сценарий ленты, и его главным героем был мужчина. Когда материал не вызвал интереса у студий и режиссеров, сценарист переписал текст и сделал центральной фигурой истории Эгги.
После этого Роттер связался с Киссинджером, который в свою очередь заинтересовал проектом других своих коллег, в частности Фостер. Та согласилась стать исполнительным продюсером и режиссером сериала.
При этом актриса не захотела исполнить роль Эгги Виггс и предложила ее Дейнс. Четыре года спустя Netflix решился реализовать проект. Фостер отказалась от его режиссуры, но сохранила за собой позицию продюсера.
Дейнс в ближайшее время появится не только в «Звере во мне», но и в другом сериале — драме «Проклятие Эпплбаум». Его разработает для HBO сценаристка культового шоу «Моя так называемая жизнь» Винни Хольцман, в котором главную роль также исполняла Дейнс.