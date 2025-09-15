Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»

Фото: HBO

Американский актер Эд Харрис, звезда «Мира Дикого Запада» и «Шоу Трумана», сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек». Об этом написал Collider.

Харрис сыграет голливудского агента Нила Сарояна, который становится менеджером Саймона Уильямса — актера, который позднее станет супергероем по прозвищу Чудо-человек и членом Мстителей.

Согласно комиксам, Сароян имел способности контролировать разум. Он был готов буквально на все, чтобы его подопечный оставался в центре внимания, даже если это означало вмешательства в его мысли.

«Чудо-человек» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в декабре. Сериал расскажет о пути Саймона от голливудского актера до супергероя. Роль Уильямса в проекте исполнит Яхья Абдул-Матин II.

Бен Кингсли сыграет вновь Тревора Слэттери. Деметриус Гросс предстанет в роли Жнеца, а Ариан Моайед — в роли агента Клири из Департамента по борьбе с последствиями.

Ранее стало известно, что Эд Харрис присоединился к актерскому составу нового спин-оффа «Йеллоустоуна», который носит рабочее название «Ранчо Даттон». Актер исполнит роль Эверетта МакКинни, закаленного ветерана и ветеринара.

