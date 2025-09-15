Третий сезон сериала «Дом Дракона», приквела «Игры престолов», выйдет на экраны в начале лета 2026 года. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на CEO телеканала HBO Кейси Блойса.
Продолжение шоу начнут показывать, предположительно, в июне. Релиз состоится, как считает Блойс, за пределами окна подачи заявок на премию «Эмми» — оно закрывается 31 мая.
Кроме того, в 2026 году поклонников вселенной «Игры престолов» ждет релиз нового проекта — сериала «Рыцарь Семи королевств». Его HBO покажет уже в январе, заявил Блойс в интервью Variety.
«Рыцарь Семи Королевств» будет состоять из шести эпизодов. В основу шоу легла серия «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Р. Р. Мартина. Писатель уже оценил сериал о назвал его великолепным.
Действие нового приквела «Игры престолов» разворачивается за 89 лет до событий основных романов цикла «Песнь льда и пламени». В центре сюжета ― скитающиеся по Вестеросу рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец, принц Эйегон Таргариен. В сериале Эгг предстанет еще ребенком, но со временем он станет королем Эйегоном V после того, как его старший брат Мейстер Эймон откажется от престола. Сэр Дункан же обретет легендарный статус и станет членом королевской гвардии Эйегона V.
По словам Мартина, в работе уже находится второй сезон «Рыцаря Семи Королевств». Первый сезон, как говорил автор, стал адаптацией повести «Межевой рыцарь».
«„Адаптация настолько верная, насколько разумный человек вообще может надеяться (а вы все знаете, насколько я благоразумен в этом вопросе). Зрители, которым подавай только экшн, экшн, экшн… Вам сериал вряд ли придется по душе. Здесь имеется лишь один захватывающий бой, но нет ни драконов, ни белых ходоков, ни сражений на поле брани… Здесь в центре внимания понятия долга, чести и других рыцарских добродетелей и то, что они означают для персонажей», — писал Мартин.
В «Доме Дракона», напротив, действие будет весьма активным. По словам главы драматического отдела HBO Франчески Орси, третий сезон начнется с Битвы при Глотке — одного из самых масштабных сражений в мире «Игры престолов», которое должно поразить зрителей.
Третий сезон «Дома Дракона» будет состоять из восьми эпизодов. К касту сериала присоединились три новых актера. Томми Флэнаган («Гладиатор») сыграет сэра Родерика Дастина, Дэн Фоглер («Фантастические твари») ― сэра Торрена Мандерли, Джеймс Нортон — лорда Ормунда Хайтауэра.