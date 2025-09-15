Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве

Фото: Henrique Ferreira/Unsplash

Генеральное консульство Испании в Москве снова принимает заявления на оформление виз. Об этом говорится на сайте визового центра BLS.

13 сентября визовый центр объявил о приостановке приема документов «по техническим причинам до дальнейшего уведомления». Сейчас уведомление исчезло, а на сайте опубликовано новое сообщение: «Запись на подачу документов в визовый центр бесплатна».

Испания остается одной из стран, активно выдающих россиянам шенгенские визы. По итогам 2024 года испанские консульства оформили 111 тыс. документов, уступив Италии (152 тыс.) и Франции (124 тыс.).

После отмены Евросоюзом упрощенного визового режима для россиян в сентябре 2022 года срок рассмотрения заявлений увеличился с 10 до 15 дней, а пошлина выросла с 35 евро до 80. В 2024 году сборы за оформление шенгенских виз снова повысились и теперь составляют 90 евро.

