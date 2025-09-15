Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме

Кадр: Lionsgate Productions Ltd.

Айк Баринхолц не намерен встречаться с бизнесменом Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме «Искусственный» Луки Гуаданьино. Об этом актер заявил на красной дорожке церемонии вручения премии «Эмми», написал Variety.

Звезда сериала «Киностудия» отметил, что ему не требуется личная встреча с Маском. «Я в порядке. Он достаточно знаменит, чтобы понимать его», — пояснил Баринхолц.

На вопрос, не волнуется ли Айк из-за работы над ролью реального человека, тот ответил: «Все, на что я надеюсь, — если он отправит меня в ГУЛАГ, то вместе со всеми моими друзьями. Тогда мы сможем устроить вечеринку».

Баринхолц поделился также впечатлениями от сотрудничества с режиссером Лукой Гуаданьино, автором фильмов «Зови меня своим именем» и «Претенденты». Он признался, что беспокоился до начала работы.

«Лука Гаданьино — настоящий гений, он умеет выжимать из людей максимум. Все мои опасения, которые были перед началом работы, мгновенно развеялись благодаря этому гению», — сказал актер.

«Artificial» — фильм о кризисе в OpenAI в 2023 году. Картина Гуаданьино покажет противостояние CEO компании Сэма Альтмана (Гарфилд) и сооснователя и ее главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (Борисов).

Будущая картина описывается как комедийная драма. Ее сценарий написал Саймон Рич. Он выступает продюсером проекта наряду с Дэвидом Хейманом и Джеффри Клиффордом из Heyday Films, а также с Дженнифер Фокс.

В актерский состав вошли Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро, Марк Райлэнс, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Купер Кох, Билли Лурд, Зося Мэмет, Крис О’Дауд, Федор Федотов, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри и Уилл Прайс.

