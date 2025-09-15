Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года

Фото: HBO

Третий сезон сериала «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года. Об этом заявил глава HBO и HBO Max по контенту Кейси Блойс.

Точная дата релиза пока неизвестна. К своим ролям вернутся Зендая, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Хантер Шефер, Эрик Дейн, Алекса Деми, Доминик Файк и Мод Апатоу.

Ожидается, что в новых сериях произойдет временной скачок. Третий сезон расскажет о жизни героев шоу после старшей школы.

Сериал Сэма Левинсона, рассказывающий о жизни старшеклассников в Калифорнии, получил девять премий «Эмми» и множество похвал за честное освещение тем зависимости и самоидентичности.

Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года, съемки продолжения в 2023 году задержали из-за забастовок и смерти актера Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в возрасте 25 лет.

