Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»

Актриса Фамке Янссен, известная по франшизе «Люди Иск», сыграет главную роль в триллере «One Second After» («Одной секундой позже»). Об этом сообщил Variety.
Фильм поставит Скотт Роджерс («Трон: Арес», «Джон Уик-4») по одноименному роману Уильяма Р. Форстена. Сценарий написал Дж. Майкл Стражински («Восьмое чувство», «Вавилон-5»).
Действие будущей ленты развернется после электромагнитной атаки на США. Янссен сыграет мэра Кейт Линдси, которая берет на себя управление страной во время кризиса. Другие роли в картине исполнят Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Йеллоустоун») и Ханна Джон-Кеймен («Человек-муравей и Оса»).
Проект, как отмечается, исследует крах общества, борьбу отдельных людей и сообществ за выживание без современных технологий и инфраструктуры, а также стойкость людей перед лицом суровой новой реальности.
Продюсерами фильма выступили Роб Пфальцграфф и Ник Рид из MPI Original Films («Родина»), а также Мэтт Кеннеди из Startling Inc. («Игра престолов»). Когда триллер выйдет на экраны, пока неясно.