Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл МакЛоклен запускает подкаст, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США

Фамке Янссен снимется в триллере «Одной секундой позже»

Фото: Daniel Grodnik Productions

Актриса Фамке Янссен, известная по франшизе «Люди Иск», сыграет главную роль в триллере «One Second After» («Одной секундой позже»). Об этом сообщил Variety.

Фильм поставит Скотт Роджерс («Трон: Арес», «Джон Уик-4») по одноименному роману Уильяма Р. Форстена. Сценарий написал Дж. Майкл Стражински («Восьмое чувство», «Вавилон-5»).

Действие будущей ленты развернется после электромагнитной атаки на США. Янссен сыграет мэра Кейт Линдси, которая берет на себя управление страной во время кризиса. Другие роли в картине исполнят Джош Холлоуэй («Остаться в живых», «Йеллоустоун») и Ханна Джон-Кеймен («Человек-муравей и Оса»).

Проект, как отмечается, исследует крах общества, борьбу отдельных людей и сообществ за выживание без современных технологий и инфраструктуры, а также стойкость людей перед лицом суровой новой реальности.

Продюсерами фильма выступили Роб Пфальцграфф и Ник Рид из MPI Original Films («Родина»), а также Мэтт Кеннеди из Startling Inc. («Игра престолов»). Когда триллер выйдет на экраны, пока неясно.

Расскажите друзьям