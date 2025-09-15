Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе

«Как бы близки мы ни были, из-за работы нам приходилось держать дистанцию друг между другом. Она мне не только сестра, но и соперница, и с ней невозможно быть настолько открытой, насколько хочется. Так что это реальная возможность сделать то, что мы так долго пытались сделать, и в то же время сделать для себя открытие», — поделилась Серена Уильямс.