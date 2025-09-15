Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Серена и Винус Уильямс запустят подкаст о теннисе и самих себе

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс запустят подкаст под названием «Stockton Street», в котором поделятся воспоминаниями о карьере и приоткроют тайну своих взаимоотношений. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Спортсменки намерены обсудить спорт, здоровье, стиль жизни и даже поп-культуру. Они также пригласят в подкаст гостей, каких именно — пока не раскрывается. «Это не подкаст о теннисе. Это не подкаст о спорте», — подчеркнули Уильямс.

Сестры намерены развеять заблуждения, сформировавшиеся о них, и поделиться собственной историей. Первый выпуск подкаста выйдет 17 сентября. В нем Серена и Винус поговорят по душам — так, как это не удавалось им ранее.

«В наших отношениях есть так много того, чем мы можем поделиться, чего никогда раньше не делали. Нам многое предстоит раскрыть», — поделилась Винус Уильямс.

Подкаст теннисисток будет выходить на платформе X. Он станет 27-м оригинальным шоу на портале. Новые эпизоды будут появляться раз в две недели по средам.

«Как бы близки мы ни были, из-за работы нам приходилось держать дистанцию друг между другом. Она мне не только сестра, но и соперница, и с ней невозможно быть настолько открытой, насколько хочется. Так что это реальная возможность сделать то, что мы так долго пытались сделать, и в то же время сделать для себя открытие», — поделилась Серена Уильямс.

Она добавила, что хранит множество воспоминаний о теннисе, о которых она не привыкла задумываться. «Приятно уделить этому хоть секунду», — отметила спортсменка.

Подкаст назван в честь улицы в Комптоне, штат Калифорния, на которой выросли сестры. Он призван рассказать об уроках, усвоенных сестрами Уильямс на их пути, и эмоциональной стойкости, которая потребовалась им для побед на корте.

«Мы хотим поделиться всем, что мы сделали и через что прошли, через что проходит каждый, будь то победы или поражения на корте или за его пределами», — добавила Винус Уильямс.

