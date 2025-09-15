Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost

Фото: Баста/VK

Баста (Василий Вакуленко) подал заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака Brutal Ghost. По данным «Газеты.ру», в случае одобрения заявки музыкант сможет продавать обувь и одежду: спортивные костюмы, рубашки, платья, юбки, куртки, свитера и другое.

Василий Вакуленко — российский рэп-исполнитель, композитор и шоумен. Выпускает треки под псевдонимами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо), Gorilla Zippo. В 2007 году стал совладельцем лейбла Gazgolder, а в 2019 году — владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону) и одним из соучредителей сети ресторанов «Frank by Баста» в Москве.

Летом заявку на регистрацию бренда группы «Бонд с кнопкой» подал автор хита «Кухни» Илья Золотухин. После регистрации товарного знака коллектив сможет производить и продавать свой мерч и брендированную продукцию (ноутбуки, портативные колонки, одежду, обувь, головные уборы и другое).

Кроме того, недавно стало известно, что шоумен Павел Воля оформил свое имя в качестве товарного знака. Под ним артист сможет выпускать одежду, парфюмерию, косметику, хозяйственные принадлежности, аудиоаппаратуру, ювелирные изделия, бижутерию и другое. 

Певец Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Привет, Андрей!», исключительные права на него будут действовать до 2034 года. У музыканта появится возможность продавать кухонные и спортивные товары, одежду, игрушки, а также предоставлять услуги в сфере кино, музыки и театра.

