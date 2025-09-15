Баста подал заявку на регистрацию бренда Brutal Ghost

Василий Вакуленко — российский рэп-исполнитель, композитор и шоумен. Выпускает треки под псевдонимами Баста, Ноггано, N1NT3ND0 (Нинтендо), Gorilla Zippo. В 2007 году стал совладельцем лейбла Gazgolder, а в 2019 году — владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону) и одним из соучредителей сети ресторанов «Frank by Баста» в Москве.