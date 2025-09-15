Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик

Компания Penske Media, владеющая Rolling Stone, Billboard и Variety, подала иск против Google. Она утверждает, что ИИ-сводки поисковика используют ее материалы без разрешения и уменьшают посещаемость сайтов, сообщает Reuters.
Иск, поданный в федеральный суд Вашингтона, стал первым случаем, когда крупное американское издательство обратилось в суд к Google из-за ИИ-сводок, появляющихся в верхней части результатов поиска.
По мнению издательства, новые функции Google, включая «AI Overviews», оттягивают трафик с их сайтов, снижая доходы от рекламы и подписок. Penske Media утверждает, что Google включает сайты издателей в поиск только при условии, что может использовать их материалы для AI-сводок.
Без такой возможности компания была бы вынуждена платить за право использовать статьи или обучать на них свои AI-системы. «Мы обязаны защищать будущее цифровых медиа и сохранять их целостность — все это сейчас под угрозой из-за действий Google», — отметил глава компании Джей Пенске.
Сейчас около 20% поисковых запросов, ведущих на сайты компании, показывают ИИ-сводки, и эта доля будет расти. Доходы от партнерских программ снизились более чем на треть к концу 2024 года.
Ранее в феврале онлайн-образовательная компания Chegg также подала иск против Google, заявив, что ИИ-сводки снижают спрос на оригинальный контент и мешают конкуренции. Google, в свою очередь, заявил, что ИИ-сводки улучшают поиск и направляют трафик на широкий спектр сайтов.