Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным

Эрмитаж вводит бесплатный вход для всех посетителей на восемь праздничных дней в году. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса.
Бесплатно посетить музей можно будет в Рождество (7 января), в День защитника Отечества (23 февраля), в Международный женский день (8 марта), в День космонавтики (12 апреля), в День музеев (18 мая), в День учителя (5 октября), в День народного единства (4 ноября) и в День Эрмитажа (7 декабря). 1 сентября, в День знаний, Эрмитаж также сделает бесплатным вход для школьников, студентов, курсантов, аспирантов и интернов.
«Если праздник выпадает на выходной день музея, бесплатное посещение будет организовано в ближайший к празднику рабочий день. В летние месяцы музей не проводит бесплатные дни по причине большой загруженности», ― говорится в посте.
Кроме того, Эрмитаж также расширяет льготы для отдельных категорий посетителей. Так, с 1 октября по четвергам музей смогут бесплатно посещать не только пенсионеры, но и дети до 18 лет, а также студенты, включая учащихся колледжей и курсантов.
Недавно гендиректор музея Михаил Пиотровский рассказал, что скоро весь комплекс эрмитажных зданий ждет большая реставрация. Среди объектов, которых коснутся реставрационные работы, ― главное здание Эрмитажа и Эрмитажный театр. Последний раз ремонтные работы в комплексе проходили с октября 2010-го по июль 2014 года.