Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным

Бесплатно посетить музей можно будет в Рождество (7 января), в День защитника Отечества (23 февраля), в Международный женский день (8 марта), в День космонавтики (12 апреля), в День музеев (18 мая), в День учителя (5 октября), в День народного единства (4 ноября) и в День Эрмитажа (7 декабря). 1 сентября, в День знаний, Эрмитаж также сделает бесплатным вход для школьников, студентов, курсантов, аспирантов и интернов.