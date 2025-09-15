Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников

Фото: Scott Free Productions

Кайл Маклахлен запускает подкаст «What Are We Even Doing?», в котором еженедельно будет брать интервью у молодых актеров и художников. Об этом сообщает Variety.

Вместе с представителями поколений миллениалов и зумеров актер будет обсуждать прошлое, настоящее и будущее индустрии развлечений. В дебютном выпуске ведущий поговорил с моделью и актрисой Кайей Гербер. 

В первом сезоне из 10 эпизодов также примут участие Дилан О’Брайен, Бенито Скиннер, Грейс Куленшмидт, Джулиан Шапиро-Барнум, Уилла Беннетт, Калеб Хирон, Алана О’Херлихи и Холмс.

Создатели подкаста — Full Picture Productions, креативное агентство, основанное женой Маклахлена, Дезире Грубер. Выпуски будут выходить по четвергам на платформах iHeartRadio, Apple Podcasts, Spotify и YouTube.

Кайл Маклахлен отметил, что раньше редко обсуждал свой творческий процесс, но теперь ему интересно узнать, как работают новые поколения творцов, и подкаст поможет ему лучше понять современную культуру и «язык зумеров».

