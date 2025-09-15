Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови

Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября

Фото: «Пятница!»

Сериал «Няня Оксана» начнет выходить с 29 сентября на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier. 

Главную роль в проект, вдохновленном «Моей прекрасной няни», исполнила Олеся Иванченко. По сюжету главная героиня Оксана прилетает из Краснодарского края к своему жениху в Москву, но он ее бросает. 

Девушка остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Для Олеси Иванченко это первая роль в кино. Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. Она рассказывала, что долго готовилась к съемкам: ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи.

Роль вдовца и отца троих детей Ивана Самсонова исполнил актер Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня»). В актерский состав также вошли Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова.

Проект продолжает тренд на возвращение сериалов нулевых. Уже вышли три сезона новых «Папиных дочек», продолжение «Счастливы вместе» под названием «Букины», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. Молодые». Среди шоу ребут получили «Фабрика звезд» и «Последний герой». Обсуждается также перезапуск «Молодежки» и «Каменской». Кинокритик Василий Говердовский ранее рассказал, откуда в России пошла мода на ремейки и какими они получились.

