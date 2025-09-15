1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году

Австралийская климатическая служба сделала прогноз, касающийся глобального потепления. Согласно ему, повышение уровня океана поставит под угрозу жизнь 1,5 млн жителей страны уже к 2050 году. Об этом написал The Guardian.
К 2090 году число людей в прибрежных районах, которым угрожает вода, превысит 3 млн. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе уже назвал данные ученых тревожным звонком.
Политик подчеркнул, что властям страны требуется принять серьезные меры и запланировать упорядоченный энергетический переход. В противном случае, как считают ученые, количество смертей в Сиднее, связанных с жарой, может увеличиться на 444%, а в Дарвине — на 423%.
Кроме того, климат окажет заметное влияние на экономику. Затраты на ликвидацию последствий наводнений, лесных пожаров, штормов и циклонов могут достичь 40 млрд долларов в год в 2050 году — и это при росте температуры только на 1,5 градуса.
«В Австралии нет ни одного сообщества, на которое в будущем не повлияет изменение климата, и нет ни одного австралийца, для которого эти последствия не будут реальными и ощутимыми», — подчеркнул министр по вопросам изменения климата Крис Боуэн.