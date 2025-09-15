1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови

1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году

Фото: calebrussell/Unsplash

Австралийская климатическая служба сделала прогноз, касающийся глобального потепления. Согласно ему, повышение уровня океана поставит под угрозу жизнь 1,5 млн жителей страны уже к 2050 году. Об этом написал The Guardian.

К 2090 году число людей в прибрежных районах, которым угрожает вода, превысит 3 млн. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе уже назвал данные ученых тревожным звонком.

Политик подчеркнул, что властям страны требуется принять серьезные меры и запланировать упорядоченный энергетический переход. В противном случае, как считают ученые, количество смертей в Сиднее, связанных с жарой, может увеличиться на 444%, а в Дарвине — на 423%.

Кроме того, климат окажет заметное влияние на экономику. Затраты на ликвидацию последствий наводнений, лесных пожаров, штормов и циклонов могут достичь 40 млрд долларов в год в 2050 году — и это при росте температуры только на 1,5 градуса.

«В Австралии нет ни одного сообщества, на которое в будущем не повлияет изменение климата, и нет ни одного австралийца, для которого эти последствия не будут реальными и ощутимыми», — подчеркнул министр по вопросам изменения климата Крис Боуэн.

Расскажите друзьям