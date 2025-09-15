Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом

Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Хоккеист Александр Овечкин снимется во второй части фильма «Хоккейные папы». Об этом «ТАСС» сообщил режиссер-постановщик картины Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.

Булатов отметил, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» также будет помогать в продвижении ленты. К своим ролям вернутся актеры Алексей Бардуков, Анна Чиповская и Михаил Пореченков, Александр Обласов и другие.

По словам режиссера, в продолжении истории хоккейные папы вместе со своими повзрослевшими детьми примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего». «Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками как в жизни, так и на льду», — добавил Булатов.

Фильм «Хоккейные папы» вышел в прокат 23 ноября 2023 года. В спортивной комедии  тренер по хоккею Андрей из Соснового Бора встречает друга Игоря, который хочет снести ледовый дворец и построить на его месте торговый центр. Игорь соглашается сохранить здание, если команда Андрея победит в любительском турнире. Папы хоккеистов выходят на лед, чтобы спасти единственный спорткомплекс и будущее детей.

Александр Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в российской истории. Он обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира. В сезоне 2024/2025 Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновил достижение, которое считалось недосягаемым с 1999 года. Недавно стало известно, что продюсерский центр «Яндекса» — кинокомпания «Плюс Студия» — приобрел права на экранизацию биографии хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 

