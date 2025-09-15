Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»

Хоккеист Александр Овечкин снимется во второй части фильма «Хоккейные папы». Об этом «ТАСС» сообщил режиссер-постановщик картины Андрей Булатов на питчинге Фонда кино в Минкультуры РФ.
Булатов отметил, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» также будет помогать в продвижении ленты. К своим ролям вернутся актеры Алексей Бардуков, Анна Чиповская и Михаил Пореченков, Александр Обласов и другие.
По словам режиссера, в продолжении истории хоккейные папы вместе со своими повзрослевшими детьми примут участие в международном хоккейном фиджитал-турнире «Игры будущего». «Чтобы одержать победу над сильнейшими командами мира, героям придется заново поверить в себя и команду, преодолеть трудности и научиться находить общий язык с подростками как в жизни, так и на льду», — добавил Булатов.
Фильм «Хоккейные папы» вышел в прокат 23 ноября 2023 года. В спортивной комедии тренер по хоккею Андрей из Соснового Бора встречает друга Игоря, который хочет снести ледовый дворец и построить на его месте торговый центр. Игорь соглашается сохранить здание, если команда Андрея победит в любительском турнире. Папы хоккеистов выходят на лед, чтобы спасти единственный спорткомплекс и будущее детей.
Александр Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в российской истории. Он обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира. В сезоне 2024/2025 Александр Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он обновил достижение, которое считалось недосягаемым с 1999 года. Недавно стало известно, что продюсерский центр «Яндекса» — кинокомпания «Плюс Студия» — приобрел права на экранизацию биографии хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.