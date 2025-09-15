Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате

Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Один из боссов игры Hollow Knight: Silksong создан в память о юном фанате Сете Голдмане, который скончался от рака костей. 

В 2019 году Сет под ником @big_boi878 писал на Reddit, что у него диагностировали саркому Юинга — редкий вид рака костей. Его мечтой было встретиться с командой Team Cherry, создавшей Hollow Knight.

После встречи студия позволила ему придумать собственного персонажа, которого он назвал своим именем.  «Это было очень весело, а после разговора они сказали, что я могу придумать персонажа, что я и сделал. Он получился классным, и я назвал его в честь себя. Не могу дождаться, когда вы его увидите, с его историей и дизайном», — поделился он.

Так в игре появился Хранитель святилища Сет — босс, основанный на его идее. После поражения он продолжает появляться в разных локациях и сохраняет рекорды в мини-играх. Более того, Team Cherry посвятила всю игру Hollow Knight: Silksong Сету Голдману.

Фанаты поддерживали Сета: «Удачи, и держись! Надеюсь, он меня победит», — написал один из них. На что Голдман ответил: «О да, я видел гифки с Сетом — он настоящий монстр». Вскоре Сет ушел из жизни, так и не дождавшись сиквела его любимой игры, но разработчики решили увековечить его память.

Игроки назвали это трогательным жестом и важной данью памяти. Сам босс описывается как «вечный защитник, скрывающийся среди спутанных корней у подножия Цитадели. Он хранит забытый секрет и будет атаковать любого, кто осмелится приблизиться».

Hollow Knight: Silksong вышла в сентябре и вызвала ажиотаж, временно обрушив цифровые магазины. Однако из-за жалоб на высокую сложность Team Cherry уже готовит обновление, которое сделает первых боссов легче.

