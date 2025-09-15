Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате

После встречи студия позволила ему придумать собственного персонажа, которого он назвал своим именем. «Это было очень весело, а после разговора они сказали, что я могу придумать персонажа, что я и сделал. Он получился классным, и я назвал его в честь себя. Не могу дождаться, когда вы его увидите, с его историей и дизайном», — поделился он.