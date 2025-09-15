Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови

Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне

Фото: Netflix

Netflix представил трейлер сериала-антологии «Монстр: История Эда Гейна». Премьера состоится 3 октября.

Проект Райана Мерфи и Иэна Бреннана расскажет о печально известном убийце и расхитителе могил Эде Гейне, жившем в Висконсине в 1950-х годах. Его жуткие преступления стали основой для целого ряда культовых хорроров: от «Психо» до «Техасской резни бензопилой» и «Молчания ягнят».

Гейна называли «Мясником из Плейнфилда» и «Плейнфилдским упырем»: он признался в двух убийствах и изготовлении предметов из тел эксгумированных жертв. Следователи подозревали его и в других преступлениях, но доказательств не нашли.

Маньяка сыграл Чарли Ханнам. В актерский состав также вошли Лори Меткаф (мать Гейна), Том Холландер (Альфред Хичкок), Оливия Уилльямс (Альма Ревиль), Аддисон Рей, Чарли Холл и Сюзанна Сон.

