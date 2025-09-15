Netflix представил трейлер сериала-антологии «Монстр: История Эда Гейна». Премьера состоится 3 октября.
Проект Райана Мерфи и Иэна Бреннана расскажет о печально известном убийце и расхитителе могил Эде Гейне, жившем в Висконсине в 1950-х годах. Его жуткие преступления стали основой для целого ряда культовых хорроров: от «Психо» до «Техасской резни бензопилой» и «Молчания ягнят».
Гейна называли «Мясником из Плейнфилда» и «Плейнфилдским упырем»: он признался в двух убийствах и изготовлении предметов из тел эксгумированных жертв. Следователи подозревали его и в других преступлениях, но доказательств не нашли.
Маньяка сыграл Чарли Ханнам. В актерский состав также вошли Лори Меткаф (мать Гейна), Том Холландер (Альфред Хичкок), Оливия Уилльямс (Альма Ревиль), Аддисон Рей, Чарли Холл и Сюзанна Сон.