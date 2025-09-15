Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом

Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple

Фото: duc154/Unsplash

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход нового поколения смартфонов. Оно будет 17-м, хотя 16-е так и не было выпущено в продажу.

Представители производителя заявили, что серия Xiaomi 17 обозначит «трансформационную веху в пятилетней» стратегии бренда. В линейку войдут три устройства: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

Они получат названия, схожие с названиями новых смартфонов американского бренда Apple — iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Их презентовали меньше недели назад. Xiaomi пытается подчеркнуть стремление конкурировать с этими моделями.

«Пять лет назад мы начали реализацию нашей премиальной стратегии, перенимая опыт нашего главного конкурента и решительно сравнивая себя с iPhone. Apple и по сей день продолжает демонстрировать превосходство. Успех серии iPhone 17 очевиден для всех, но мы сохраняем уверенность в себе, поэтому напрямую конкурируем с iPhone того же поколения и на том же уровне», — подчеркнули в компании.

По словам китайских разработчиков, им удалось достигнуть «значительного прогресса» за пять лет. «За последние пять лет мы инвестировали более 100 миллиардов юаней в исследования и разработки и планируем увеличить эти инвестиции до 200 миллиардов юаней в течение следующих пяти лет», — добавили они. 

Расскажите друзьям
Теги:
Apple