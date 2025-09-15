Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход нового поколения смартфонов. Оно будет 17-м, хотя 16-е так и не было выпущено в продажу.
Представители производителя заявили, что серия Xiaomi 17 обозначит «трансформационную веху в пятилетней» стратегии бренда. В линейку войдут три устройства: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.
Они получат названия, схожие с названиями новых смартфонов американского бренда Apple — iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Их презентовали меньше недели назад. Xiaomi пытается подчеркнуть стремление конкурировать с этими моделями.
«Пять лет назад мы начали реализацию нашей премиальной стратегии, перенимая опыт нашего главного конкурента и решительно сравнивая себя с iPhone. Apple и по сей день продолжает демонстрировать превосходство. Успех серии iPhone 17 очевиден для всех, но мы сохраняем уверенность в себе, поэтому напрямую конкурируем с iPhone того же поколения и на том же уровне», — подчеркнули в компании.
По словам китайских разработчиков, им удалось достигнуть «значительного прогресса» за пять лет. «За последние пять лет мы инвестировали более 100 миллиардов юаней в исследования и разработки и планируем увеличить эти инвестиции до 200 миллиардов юаней в течение следующих пяти лет», — добавили они.