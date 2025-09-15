Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка

Жители Шанхая узаконили брак в 2023 году. В 2024 году у них родился мальчик. После этого в семье начались ссоры, поскольку муж и жена не могли придумать имя новорожденному, которое бы понравилось обоим. Все это время ребенок жил без свидетельства о рождении и не мог получать необходимую медицинскую помощь.