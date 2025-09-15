Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка

Фото: Анастасия Прокопьева/Unplash

Пара из Китая год не могла выбрать имя для ребенка. Не сумев договориться, супруги решили развестись, пишет Oddity Central.

Жители Шанхая узаконили брак в 2023 году. В 2024 году у них родился мальчик. После этого в семье начались ссоры, поскольку муж и жена не могли придумать имя новорожденному, которое бы понравилось обоим. Все это время ребенок жил без свидетельства о рождении и не мог получать необходимую медицинскую помощь.

В итоге супруги подали на развод. Суд установил, что родители по отдельности обращались в больницу в попытках зарегистрировать понравившееся имя для ребенка, однако их попытки не увенчались успехом.

В суде отметили, что супруги нарушают личные права несовершеннолетнего, поскольку затягивают процесс получения свидетельства из-за личных конфликтов, и должны быть привлечены к ответственности. Бывших возлюбленных обязали в установленные сроки оформить все документы и определиться с именем. Однако на этот раз пара начала спорить о праве собственности на оригиналы документов. В итоге свидетельство решили временно оставить в суде, затем его отдадут матери.

Пользователи соцсетей удивились, что такая незначительная проблема может разрушить брак. «Таким парам не следует иметь детей», — написал один из комментаторов. «Они просто бездействуют. Имя можно сменить. Они не достойны быть родителями», — добавил другой.

