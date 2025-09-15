Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка

Пара из Китая год не могла выбрать имя для ребенка. Не сумев договориться, супруги решили развестись, пишет Oddity Central.
Жители Шанхая узаконили брак в 2023 году. В 2024 году у них родился мальчик. После этого в семье начались ссоры, поскольку муж и жена не могли придумать имя новорожденному, которое бы понравилось обоим. Все это время ребенок жил без свидетельства о рождении и не мог получать необходимую медицинскую помощь.
В итоге супруги подали на развод. Суд установил, что родители по отдельности обращались в больницу в попытках зарегистрировать понравившееся имя для ребенка, однако их попытки не увенчались успехом.
В суде отметили, что супруги нарушают личные права несовершеннолетнего, поскольку затягивают процесс получения свидетельства из-за личных конфликтов, и должны быть привлечены к ответственности. Бывших возлюбленных обязали в установленные сроки оформить все документы и определиться с именем. Однако на этот раз пара начала спорить о праве собственности на оригиналы документов. В итоге свидетельство решили временно оставить в суде, затем его отдадут матери.
Пользователи соцсетей удивились, что такая незначительная проблема может разрушить брак. «Таким парам не следует иметь детей», — написал один из комментаторов. «Они просто бездействуют. Имя можно сменить. Они не достойны быть родителями», — добавил другой.