Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста

Разработчики Hollow Knight: Silksong создали одного из боссов в память об умершем от рака фанате
Владелец Rolling Stone подал иск против Google из‑за ИИ-сводок, снижающих трафик
Кайл Маклахлен запускает подкасты, в котором будет брать интервью у молодых актеров и художников
Восемь дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным
Сериал «Няня Оксана» с Олесей Иванченко начнет выходить 29 сентября
1,5 млн жителей Австралии окажутся под угрозой из‑за повышения уровня океана к 2050 году
Александр Овечкин получил роль в фильме «Хоккейные папы-2»
Чарли Ханнам в трейлере сериала «Монстр» — об убийце Эде Гейне
Xiaomi выпустит 17-е поколение смартфонов, не показав 16-го. Все ради конкуренции с Apple
Супруги из Шанхая решили развестись, потому что не смогли договориться об имени для ребенка
«Схватка-2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо Ди Каприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом

Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста

Фото: Zyanya BMO/Unsplash

Функции Spotify, которые ранее были доступны только с премиум-подпиской, скоро откроются бесплатным пользователям. Об этом компания рассказала в блоге.

Теперь пользователи без подписки смогут самостоятельно выбирать песни, включать композиции из поиска и слушать альбомы не только в случайном порядке. Открылись также функции отправки треков друзьям, просмотра текстов песен и установки оригинальной обложки для плейлистов.

Скачивание песен на устройство и высокое качество звука все еще недоступны бесплатным пользователям. Нововведения станут активны в ближайшее время, ничего подключать дополнительно не нужно.

Ранее Spotify анонсировал появление в сервисе личных сообщений. В приложении можно будет принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Функция будет доступна только людям старше 16 лет.

