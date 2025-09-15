Пользователи без Spotify-премиума смогут слушать любую музыку, а не случайные песни из плейлиста

Функции Spotify, которые ранее были доступны только с премиум-подпиской, скоро откроются бесплатным пользователям. Об этом компания рассказала в блоге.
Теперь пользователи без подписки смогут самостоятельно выбирать песни, включать композиции из поиска и слушать альбомы не только в случайном порядке. Открылись также функции отправки треков друзьям, просмотра текстов песен и установки оригинальной обложки для плейлистов.
Скачивание песен на устройство и высокое качество звука все еще недоступны бесплатным пользователям. Нововведения станут активны в ближайшее время, ничего подключать дополнительно не нужно.
Ранее Spotify анонсировал появление в сервисе личных сообщений. В приложении можно будет принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Функция будет доступна только людям старше 16 лет.