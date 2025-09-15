Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей

Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей

Фото: @nixjke

Стример Александр Левин, известный под ником Nix, побил рекорд по количеству зрителей на русскоязычной трансляции во время финала The International 2025 по Dota 2. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Пиковое значение в его прямом эфире финала турнира The International 2025 достигло 400 тыс. человек, что превысило предыдущее достижение в 370 тыс. зрителей, установленное Бустером (Вячеслав Леонтьев).

«Я всегда стримлю без счетчика зрителей, поэтому я больше сконцентрирован на игре, но спасибо огромное. Мне правда очень приятно. Я очень сильно ценю вас за это. Спасибо огромное!», — сказал Левин.

The International 2025 прошел в Германии с 4 по 14 сентября. Чемпионом турнира стала команда Team Falcons. В ее составе есть российский киберспортсмен Станислав Поторак.

