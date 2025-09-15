Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей

Стример Александр Левин, известный под ником Nix, побил рекорд по количеству зрителей на русскоязычной трансляции во время финала The International 2025 по Dota 2. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Пиковое значение в его прямом эфире финала турнира The International 2025 достигло 400 тыс. человек, что превысило предыдущее достижение в 370 тыс. зрителей, установленное Бустером (Вячеслав Леонтьев).
«Я всегда стримлю без счетчика зрителей, поэтому я больше сконцентрирован на игре, но спасибо огромное. Мне правда очень приятно. Я очень сильно ценю вас за это. Спасибо огромное!», — сказал Левин.
The International 2025 прошел в Германии с 4 по 14 сентября. Чемпионом турнира стала команда Team Falcons. В ее составе есть российский киберспортсмен Станислав Поторак.