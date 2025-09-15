Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте

Более раннее исследование показало, что связи между одиночеством в детстве и когнитивными функциями в ранне-взрослом возрасте (в среднем 26,4 года) нет. Новая работа дополнила эти результаты и показала, что детское одиночество имеет более долгосрочные последствия, которые проявляются уже в среднем и пожилом возрасте. На это не оказывают значительного влияния социодемографические характеристики, образ жизни и хронические заболевания.