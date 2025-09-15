Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте

Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте

Фото: Freepik/Freepik

Ощущение одиночества ребенком способствует снижению когнитивных функций и развитию деменции во взрослом и пожилом возрасте, выяснила команда международных ученых. Статью опубликовали Jama Network, основные тезисы пересказал N+1.

Исследование проводилось в Китае на протяжении семи лет, с 2011 по 2018 год. В нем приняли участие почти 14 тыс. человек среднего возраста 58 лет. 4,2% испытуемых ощущали одиночество в детстве, у 48% это состояние было возможным.

Связь одиночества в детстве и во взрослом возрасте роли не сыграла. Те, кто, повзрослев, перестали чувствовать себя одиноко, все равно находились в группе повышенного риска деменции.

Более раннее исследование показало, что связи между одиночеством в детстве и когнитивными функциями в ранне-взрослом возрасте (в среднем 26,4 года) нет. Новая работа дополнила эти результаты и показала, что детское одиночество имеет более долгосрочные последствия, которые проявляются уже в среднем и пожилом возрасте. На это не оказывают значительного влияния социодемографические характеристики, образ жизни и хронические заболевания.

Исследование группы ученых из США, Дании, Тайваня и Швеции показало, что супруги часто имеют схожие психические расстройства и расстройства поведения. Это подтвердилось для девяти заболеваний: депрессии, шизофрении, тревожного расстройства, БАР, РАС, СДВГ, ОКР, нервной анорексии и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

В базу исследования вошли более 7 млн пар из Тайваня, Дании и Швеции. Корреляция оказалась универсальной, на нее не оказывают влияние культурные контексты или поколенческие различия.

