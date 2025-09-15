Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте

Ощущение одиночества ребенком способствует снижению когнитивных функций и развитию деменции во взрослом и пожилом возрасте, выяснила команда международных ученых. Статью опубликовали Jama Network, основные тезисы пересказал N+1.
Исследование проводилось в Китае на протяжении семи лет, с 2011 по 2018 год. В нем приняли участие почти 14 тыс. человек среднего возраста 58 лет. 4,2% испытуемых ощущали одиночество в детстве, у 48% это состояние было возможным.
Связь одиночества в детстве и во взрослом возрасте роли не сыграла. Те, кто, повзрослев, перестали чувствовать себя одиноко, все равно находились в группе повышенного риска деменции.
Более раннее исследование показало, что связи между одиночеством в детстве и когнитивными функциями в ранне-взрослом возрасте (в среднем 26,4 года) нет. Новая работа дополнила эти результаты и показала, что детское одиночество имеет более долгосрочные последствия, которые проявляются уже в среднем и пожилом возрасте. На это не оказывают значительного влияния социодемографические характеристики, образ жизни и хронические заболевания.
Исследование группы ученых из США, Дании, Тайваня и Швеции показало, что супруги часто имеют схожие психические расстройства и расстройства поведения. Это подтвердилось для девяти заболеваний: депрессии, шизофрении, тревожного расстройства, БАР, РАС, СДВГ, ОКР, нервной анорексии и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
В базу исследования вошли более 7 млн пар из Тайваня, Дании и Швеции. Корреляция оказалась универсальной, на нее не оказывают влияние культурные контексты или поколенческие различия.