Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты

Фото: @arianagrande

Певица Ариана Гранде опубликовала в соцсетях обращение к поклонникам из‑за перекупщиков билетов.

Сейчас она готовится к туру «Eternal Sunshine 2026». На прошлой неделе на сайт Ticketmaster поступили в продажу билеты на будущие концерты Гранде в Северной Америке, которые были быстро распроданы. Как пишет Billboard, теперь их можно найти по завышенным ценам на рынке перепродажи на платформах StubHub, TickPick, SeatGeek и других.

«Я провисела на телефоне каждую секунду свободного времени, пытаясь найти решение [этой проблемы]. Я слышу вас и надеюсь, что мы сможем передать больше таких билетов в ваши руки, а не в их. Это неправильно», — написала артистка.

Недавно в Нью-Йорке прошла церемония награждения MTV Video Music Awards. Главную награду ― «Видео года» ― получила Ариана Гранде за короткометражку «Brighter Days Ahead».

