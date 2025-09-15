Действие в картине происходит в 2026 году. По сюжету в секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Герой пытается восстановить историю своей жизни и эксперимента, участником которого он стал.