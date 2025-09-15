Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина

Фото: «Атмосфера кино»

«КиноТВ» и «Атмосфера кино» представили трейлер фильма «Авиатор».  Он основан на романе Евгения Водолазкина и выйдет в прокат 20 ноября.

Действие в картине происходит в 2026 году. По сюжету в секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Герой пытается восстановить историю своей жизни и эксперимента, участником которого он стал.

Видео: «Атмосфера кино»

Главные роли сыграли Александр Горбатов и Константин Хабенский. В ленте также снялись Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Софья Эрнст, Илья Коробко, Ирина Пегова, Иван Филиппов, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов и Сергей Барковский. Композитором выступил Максим Фадеев.

Сценарий к фильму написал сам автор романа вместе с Юрием Арабовым. В 2022 году сообщалось, что режиссером картины станет Данила Козловский. Однако его место занял Егор Михалков-Кончаловский.

«Говорят, что авторы романов — главная жертва кинопроизводства, но в данном случае все было по-другому. Я был одним из тех, кто предложил многое в сюжете изменить, потому что кино и литература — два совершенно разных языка. Литература может болтать в течение часа или двух, но кино — это искусство действия. Поэтому я предложил новую версию», — признался Водолазкин.

Книга «Авиатор» писателя вышла в 2016 году. Фильм должен был появиться на экранах в конце 2023 года.

