«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо

Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо

Фото: Appian Way

«Схватка 2» — приквел культового криминального фильма 1995 года Майкла Манна — получила зеленый свет. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на несколько авторитетных источников. 

Отмечается, что официально полный актерский состав объявят в ближайшие недели. По данным издания, после длительных переговоров Леонардо ДиКаприо согласился на главную роль.

Среди других возможных актеров — Остин Батлер и Адам Драйвер. Как отмечает World of Reel, еще недавно судьба фильма была под вопросом: Манн просил бюджет в более 150 млн долларов, затем сумма выросла до 200 млн, и в Warner начинали сомневаться. 

«Но сейчас студия находится на серии кассовых успехов, и риски ее уже не пугают. Более того, к проекту может присоединиться Apple в качестве софинансирующего партнера», — пишет издание.

 «Схватка 2» основана на романе Манна 2022 года, написанном в соавторстве с Мэг Гардинер. Книга рассказывает о ранних годах Нила Макколи (герой Роберта Де Ниро) и Винсента Ханны (герой Аль Пачино), а также о новом расследовании Ханны после финальной перестрелки в оригинале. Режиссер намерен снять «Схватку 2» на пленку — впервые со времен «Инсайдера» (1999).

