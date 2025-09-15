«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо

«Схватка 2» — приквел культового криминального фильма 1995 года Майкла Манна — получила зеленый свет. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на несколько авторитетных источников.
Отмечается, что официально полный актерский состав объявят в ближайшие недели. По данным издания, после длительных переговоров Леонардо ДиКаприо согласился на главную роль.
Среди других возможных актеров — Остин Батлер и Адам Драйвер. Как отмечает World of Reel, еще недавно судьба фильма была под вопросом: Манн просил бюджет в более 150 млн долларов, затем сумма выросла до 200 млн, и в Warner начинали сомневаться.
«Но сейчас студия находится на серии кассовых успехов, и риски ее уже не пугают. Более того, к проекту может присоединиться Apple в качестве софинансирующего партнера», — пишет издание.
«Схватка 2» основана на романе Манна 2022 года, написанном в соавторстве с Мэг Гардинер. Книга рассказывает о ранних годах Нила Макколи (герой Роберта Де Ниро) и Винсента Ханны (герой Аль Пачино), а также о новом расследовании Ханны после финальной перестрелки в оригинале. Режиссер намерен снять «Схватку 2» на пленку — впервые со времен «Инсайдера» (1999).