В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается

Вопрос о запрете IQOS на законодательном уровне в настоящий момент не рассматривается. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет «Российская газета».
«IQOS — это табак, вейпы — это не табак. <…> С вейпами надо покончить, с этим все согласны. Борьбу с табаком надо обсуждать отдельно. [Это] общепринятый яд, к нему нет такого негативного отношения общества, как к вейпам и наркотикам», — пояснил он.
В августе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой о наделении российских регионов полномочиями по запрету вейпов. Он также предложил определить Нижегородскую область в качестве пилотного субъекта РФ по введению дополнительных ограничений на розничную продажу никотинсодержащих, безникотиновых жидкостей и бестабачных смесей для нагревания.
Владимир Путин поддержал идею. «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал он.