25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain

Расположенная в «Севкабель Порту» инсталляция «Антихрупкость 3.D» LYM и Т-Банка визуализирует рождение идеи как напряжения между полюсами, а работа «Espectres» испанского коллектива Playmodes расположится в пространстве SENO и проиллюстрирует звук, превращающийся в набор волн. Команда Talking Birds & Flying Fish воплотит образ маяка как символа надежды, безопасности и перемен. Объект будет находиться в библиотеке имени Владимира Маяковского.