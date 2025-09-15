Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain

Фото: пресс-служба фестиваля

С 25 по 28 сентября в знаковых пространствах Санкт-Петербурга — от Новой сцены Александринского театра до «Севкабель Порта» — пройдет фестиваль цифрового искусства Digital Rain. Темой фестиваля стали «Потоки» как метафора цифрового обмена и динамики современного мира. Вход бесплатный.

Расположенная в «Севкабель Порту» инсталляция «Антихрупкость 3.D» LYM и Т-Банка визуализирует рождение идеи как напряжения между полюсами, а работа «Espectres» испанского коллектива Playmodes расположится в пространстве SENO и проиллюстрирует звук, превращающийся в набор волн. Команда Talking Birds & Flying Fish воплотит образ маяка как символа надежды, безопасности и перемен. Объект будет находиться в библиотеке имени Владимира Маяковского.

1/3
«Антихрупкость 3.D»
Фото: пресс-служба фестиваля
2/3
АНТИХРУПКОСТЬ 3. D.
Фото: пресс-служба фестиваля
3/3
Talking Birds & Flying Fish
Фото: пресс-служба фестиваля

Центром дискуссий и перформансов станет Новая сцена Александринского театра. Эксперты в области медиаарта обсудят тренды технологического искусства, этику новых медиа и правовые аспекты работы с цифровым искусством. Здесь же зрителей ждут две премьеры: хореографический перформанс «Синтетическая морфология» и поэтическая пьеса «Лакуна».

1/2
«Синтетическая морфология», Анастасия Алехина
Фото: пресс-служба фестиваля
2/2
Поэтическая пьеса «Лакуна»
Фото: пресс-служба фестиваля

С 25 сентября, используя специальное приложение, каждый петербуржец или гость города сможет отправиться на прогулку по 35 точкам на карте. Каждая связана с историей медиаарта, 14 из них доступны в дополненной реальности. Городской маршрут получил название «Медиаискусство Петербурга».

В рамках фестиваля также запланирована музыкальная программа и световое шоу на фасаде Александринского театра, которое станет символом завершения мероприятия.

Генеральными информационными партнерами фестиваля выступили издания «Афиша» и «Лента.ру».

