Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»

Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»

Фото: Pop Mart

Китайский производитель игрушек Pop Mart представил новую коллекцию, посвященную британскому сериалу «Телепузики». Она поступит в продажу 19 сентября.

Внутри каждой blind box — одна случайная фигурка из коллекции. Никто, включая продавцов, не знает, какая именно попадется. 

В серии Vibrancy представлено 9 фигурок, одна из них — секретная. Высота каждой фигурки — от 10 до 12 см. Изготовлены они из качественного ПВХ, АБС-пластика и бумаги. 

Фото: Pop Mart
«Телепузики» — британский детский сериал, созданный Энн Вуд и Эндрю Девенпортом в 1997 году. Главные герои — четверо забавных существ с антеннами на голове: Тинки-Винки (фиолетовый, самый большой), Дипси (зеленый и упрямый), Ля-Ля (желтая, любит танцевать) и По (красная, самая маленькая). 

Они живут в сказочной долине Телепузия, где вместе играют, учатся и исследуют мир. У каждого героя есть экран на животе, через который они смотрят короткие сюжеты о жизни детей.

