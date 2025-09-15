Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»

Китайский производитель игрушек Pop Mart представил новую коллекцию, посвященную британскому сериалу «Телепузики». Она поступит в продажу 19 сентября.
Внутри каждой blind box — одна случайная фигурка из коллекции. Никто, включая продавцов, не знает, какая именно попадется.
В серии Vibrancy представлено 9 фигурок, одна из них — секретная. Высота каждой фигурки — от 10 до 12 см. Изготовлены они из качественного ПВХ, АБС-пластика и бумаги.
«Телепузики» — британский детский сериал, созданный Энн Вуд и Эндрю Девенпортом в 1997 году. Главные герои — четверо забавных существ с антеннами на голове: Тинки-Винки (фиолетовый, самый большой), Дипси (зеленый и упрямый), Ля-Ля (желтая, любит танцевать) и По (красная, самая маленькая).
Они живут в сказочной долине Телепузия, где вместе играют, учатся и исследуют мир. У каждого героя есть экран на животе, через который они смотрят короткие сюжеты о жизни детей.