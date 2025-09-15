Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров

Интервью опубликовано порталом Crux и включено в новую биографию понтифика «Лев XIV: Гражданин мира, миссионер XXI века». По словам папы, шесть десятилетий назад руководители зарабатывали лишь в несколько раз больше сотрудников, а теперь их доходы превышают зарплаты рабочих в сотни раз.