Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров

Папа римский Лев XIV в своем первом интервью после избрания выступил с критикой растущего разрыва в доходах между топ-менеджерами и обычными работниками.
Интервью опубликовано порталом Crux и включено в новую биографию понтифика «Лев XIV: Гражданин мира, миссионер XXI века». По словам папы, шесть десятилетий назад руководители зарабатывали лишь в несколько раз больше сотрудников, а теперь их доходы превышают зарплаты рабочих в сотни раз.
Он также прокомментировал новости о том, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером: «Если это единственное, что ценится в современном мире, то мы в серьезной беде».
Папа отметил и снижение роли ООН, которая, по его мнению, утратила способность объединять страны для решения международных проблем.
На вопрос о предстоящем чемпионате мира по футболу понтифик ответил, что, скорее всего, будет поддерживать Перу и Италию, но как папа он «за все команды». Он также вспомнил, что дома болел за бейсбольный клуб White Sox, тогда как его мать поддерживала Cubs.