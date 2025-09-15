У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел

Звезды «Ловушки для родителей» Элейн Хендрикс и Лиза Энн Уолтер на красной дорожке премии «Эмми» рассказали в интервью Entertainment Weekly, что у фильма «Ловушка для родителей» может выйти продолжение. Актрисы предположили, что исполнительница главной роли Линдсей Лохан уже обратилась в Disney с этим предложением.