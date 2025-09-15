Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел

Фото: Walt Disney Pictures

Звезды «Ловушки для родителей» Элейн Хендрикс и Лиза Энн Уолтер на красной дорожке премии «Эмми» рассказали в интервью Entertainment Weekly, что у фильма «Ловушка для родителей» может выйти продолжение. Актрисы предположили, что исполнительница главной роли Линдсей Лохан уже обратилась в Disney с этим предложением.

«Многие об этом говорят и хотят этого. Актеры готовы. Мы все просто ждем, понимаете?» — сказала Хендрикс.

«Ловушка для родителей» режиссера Нэнси Мейерс — ремейк одноименного фильма 1961 года. Картина вышла в 1998 году и основана на книге «Das doppelte Lottchen» Эриха Кестнера. В ленте  снялись Наташа Ричардсон, Деннис Куэйд, Саймон Кунц, Полли Холлидей и другие.

В фильме рассказывается о 11-летних девочках Хэлли и Энни, которые впервые встречаются в летнем лагере и узнают, что они сестры-близнецы. Героини решают поменяться местами, чтобы помочь разведенным родителям снова быть вместе. Лента собрала более 92 миллионов долларов в мировом прокате.

Недавно Лохан снялась в продолжении «Чумовой пятницы». Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части. Линдсей вернулась к роли Анны Коулман, а Джейми Ли Кертис вновь сыграла ее мать, психотерапевта Тесс. 

