У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел

Звезды «Ловушки для родителей» Элейн Хендрикс и Лиза Энн Уолтер на красной дорожке премии «Эмми» рассказали в интервью Entertainment Weekly, что у фильма «Ловушка для родителей» может выйти продолжение. Актрисы предположили, что исполнительница главной роли Линдсей Лохан уже обратилась в Disney с этим предложением.
«Многие об этом говорят и хотят этого. Актеры готовы. Мы все просто ждем, понимаете?» — сказала Хендрикс.
«Ловушка для родителей» режиссера Нэнси Мейерс — ремейк одноименного фильма 1961 года. Картина вышла в 1998 году и основана на книге «Das doppelte Lottchen» Эриха Кестнера. В ленте снялись Наташа Ричардсон, Деннис Куэйд, Саймон Кунц, Полли Холлидей и другие.
В фильме рассказывается о 11-летних девочках Хэлли и Энни, которые впервые встречаются в летнем лагере и узнают, что они сестры-близнецы. Героини решают поменяться местами, чтобы помочь разведенным родителям снова быть вместе. Лента собрала более 92 миллионов долларов в мировом прокате.
Недавно Лохан снялась в продолжении «Чумовой пятницы». Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части. Линдсей вернулась к роли Анны Коулман, а Джейми Ли Кертис вновь сыграла ее мать, психотерапевта Тесс.