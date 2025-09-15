Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%

Ариана Гранде осудила людей, которые перепродают билеты на ее концерты
«Схватка 2» получила зеленый свет. Главную роль может исполнить Леонардо ДиКаприо
Одиночество в детстве приводит к более высокому риску развития деменции во взрослом возрасте
Nix побил рекорд русскоязычного Twitch, собрав 400 тысяч зрителей
Константин Хабенский в трейлере «Авиатора» — экранизации романа Евгения Водолазкина
Pop Mart выпустит новую коллекцию игрушек по «Телепузикам»
В Госдуме заявили, что запрет IQOS в России не рассматривается
25–28 сентября в Петербурге пройдет фестиваль медиаискусства Digital Rain
У «Ловушки для родителей» может выйти сиквел
В ЮАР мужьям разрешили брать фамилии жен
Папа римский Лев XIV осудил высокие зарплаты Илона Маска и топ-менеджеров
Дугрей Скотт сыграет писателя Ганса Христиана Андерсена в сериале «Сказочный детектив»
В Москве анонсировали фестиваль с рэпером Иксзибитом, хотя в тот же день он выступает в США
Конор МакГрегор объявил о выходе из президентской гонки в Ирландии
В Грузии задержали афериста из Tinder, о котором Netflix снял документалку
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Селена Гомес назвала «Головоломку» любимым мультфильмом
Кофе ухудшает качество донорской крови
Джуд Лоу в роли владельца ресторана в новом ролике о сериале «Черный кролик»
Бритт Лоуэр выиграла «Эмми» с тайной запиской «Выпустите меня» — это отсылка на шоу «Разделение»
Энтузиаст без опыта собрал компьютер полностью из LEGO
Глава РАН: киборги начнут появляться в конце 2030-х годов
Саундтрек «Кей-поп-охотниц на демонов» занял первое место в рейтинге Billboard 200
Джереми Аллен Уайт борется с призраками прошлого в трейлере «Спрингстин: Избавь меня от небытия»
Поместье Линча в Голливуде выставили на продажу за 15 млн долларов
Минпромторг: в России работает менее 1% заведений русской кухни
«Хамнет» и «Франкенштейн»: стали известны победители кинофестиваля в Торонто
В России вырастут цены на пиво и сидр иностранных брендов

Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%

Фото: Pop Mart

Капитализация китайского производителя игрушек Labubu — Pop Mart International Group — упала почти на 13 млрд долларов, или примерно на 25%, подсчитал Bloomberg.

По итогам торгов 15 сентября она составила почти 344 млрд гонконгских долларов (около 44,23 млрд долларов). Котировки Pop Mart снизились, после того как JPMorgan Chase & Co. понизил рекомендацию по акциям компании с «выше рынка» до «нейтрально». Тем не менее акции Pop Mart с начала 2025 года остаются лидерами по доходности в составе индекса Hang Seng, отмечает Bloomberg.

Показатели производителя Labubu также все еще выше стоимости таких крупных российских компаний, как «Газпром» и «Новатэк». Капитализация «Газпрома» на 15 сентября, 12.36 по московскому времени, составляла около 2,93 трлн рублей, или 35,46 млрд долларов, «Новатэка» — 3,615 трлн рублей, или 43,7 млрд долларов.

Как отмечает РБК, одной из главных причин успеха Labubu стала популярность игрушек среди блогеров и знаменитостей. Кроме того, Labubu продаются в основном в сюрприз-боксах. Такой прием сильно подстегнул продажи, потому что люди начали скупать как можно больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию игрушек.

Лабубу ― магическое существо, которое придумал гонконгский художник Касин Люн. Он представил Лабубу как часть своей серии сказок «The Monsters» в 2015 году, а первые фигурки создавались арт‑брендом How2Work.

В 2019 году Pop Mart заключила с Люном эксклюзивный лицензионный договор. Популярность игрушек возросла, когда их начали продавать в формате blind box — «слепых коробок». Недавно основатель Pop Mart Ван Нин вошел в десятку самых богатых людей в Китае из‑за популярности Labubu.

