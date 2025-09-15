Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%

По итогам торгов 15 сентября она составила почти 344 млрд гонконгских долларов (около 44,23 млрд долларов). Котировки Pop Mart снизились, после того как JPMorgan Chase & Co. понизил рекомендацию по акциям компании с «выше рынка» до «нейтрально». Тем не менее акции Pop Mart с начала 2025 года остаются лидерами по доходности в составе индекса Hang Seng, отмечает Bloomberg.