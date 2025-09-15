Акции производителя кукол Labubu за три недели подешевели почти на 25%

Капитализация китайского производителя игрушек Labubu — Pop Mart International Group — упала почти на 13 млрд долларов, или примерно на 25%, подсчитал Bloomberg.
По итогам торгов 15 сентября она составила почти 344 млрд гонконгских долларов (около 44,23 млрд долларов). Котировки Pop Mart снизились, после того как JPMorgan Chase & Co. понизил рекомендацию по акциям компании с «выше рынка» до «нейтрально». Тем не менее акции Pop Mart с начала 2025 года остаются лидерами по доходности в составе индекса Hang Seng, отмечает Bloomberg.
Показатели производителя Labubu также все еще выше стоимости таких крупных российских компаний, как «Газпром» и «Новатэк». Капитализация «Газпрома» на 15 сентября, 12.36 по московскому времени, составляла около 2,93 трлн рублей, или 35,46 млрд долларов, «Новатэка» — 3,615 трлн рублей, или 43,7 млрд долларов.
Как отмечает РБК, одной из главных причин успеха Labubu стала популярность игрушек среди блогеров и знаменитостей. Кроме того, Labubu продаются в основном в сюрприз-боксах. Такой прием сильно подстегнул продажи, потому что люди начали скупать как можно больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию игрушек.
Лабубу ― магическое существо, которое придумал гонконгский художник Касин Люн. Он представил Лабубу как часть своей серии сказок «The Monsters» в 2015 году, а первые фигурки создавались арт‑брендом How2Work.
В 2019 году Pop Mart заключила с Люном эксклюзивный лицензионный договор. Популярность игрушек возросла, когда их начали продавать в формате blind box — «слепых коробок». Недавно основатель Pop Mart Ван Нин вошел в десятку самых богатых людей в Китае из‑за популярности Labubu.